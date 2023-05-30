Используем брокколи и цветную капусту: рецепт летнего блюда от Евгения Клопотенко

Приближается время, когда брокколи и цветную капусту можно сорвать на грядке или приобрести на фермерском рынке. Приготовьте вкусную и питательную запеканку от Евгения Клопотенко.

Нежный сыр и сливки прекрасно сочетаются с брокколи и цветной капустой, а черный перец придает им необходимую пикантность. После одного куска этого блюда вы будете готовить запеканку очень часто.

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Рецепт запеканки с цветной капустой и брокколи

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Приближается сезон / Фото Сайт Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

– 300 грамм брокколи;

– 300 грамм цветной капусты;

– 300 миллилитров сливок;

– 3 яйца;

– 100 грамм арахиса;

– 180 – 200 грамм сыра;

– 20 грамм сливочного масла;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

От брокколи и цветной капусты отрежьте нижние части, а сами капусты разберите на соцветия.

Бланшуйте овощи в кипящей воде 1 – 1,5 минуты.

Затем выбросьте на дуршлаг или сито и немедленно промойте ледяной водой.

Сыр натрите на терке, разделите половину и посыпьте соцветия.

В миске соедините сливки, яйца, добавьте немного соли и молотого перца. Все аккуратно перемешайте венчиком.

Форму для запекания смажьте маслом и равномерно распределите ею соцветия капусты, посыпьте свежемолотым черным перцем.

Залейте соцветия творожной смесью и сверху засыпьте еще тертым сыром. Добавьте в запеканку арахис и запекайте в духовке с температурой 180 градусов в течение 20 – 25 минут.

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