Рецепты Используем брокколи и цветную капусту: рецепт летнего блюда от Евгения Клопотенко По Admin - 30 мая, 2023 0 36 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Приближается время, когда брокколи и цветную капусту можно сорвать на грядке или приобрести на фермерском рынке. Приготовьте вкусную и питательную запеканку от Евгения Клопотенко. Нежный сыр и сливки прекрасно сочетаются с брокколи и цветной капустой, а черный перец придает им необходимую пикантность. После одного куска этого блюда вы будете готовить запеканку очень часто. Читайте Чем завтракать летом: 3 рецепта аппетитных блюд для хорошего начала дня Рецепт запеканки с цветной капустой и брокколи Время: 40 минут Порций: 4 Приближается сезон / Фото Сайт Евгения Клопотенко Ингредиенты: – 300 грамм брокколи; – 300 грамм цветной капусты; – 300 миллилитров сливок; – 3 яйца; – 100 грамм арахиса; – 180 – 200 грамм сыра; – 20 грамм сливочного масла; – соль и перец по вкусу. Приготовление: От брокколи и цветной капусты отрежьте нижние части, а сами капусты разберите на соцветия. Бланшуйте овощи в кипящей воде 1 – 1,5 минуты. Затем выбросьте на дуршлаг или сито и немедленно промойте ледяной водой. Сыр натрите на терке, разделите половину и посыпьте соцветия. В миске соедините сливки, яйца, добавьте немного соли и молотого перца. Все аккуратно перемешайте венчиком. Форму для запекания смажьте маслом и равномерно распределите ею соцветия капусты, посыпьте свежемолотым черным перцем. Залейте соцветия творожной смесью и сверху засыпьте еще тертым сыром. Добавьте в запеканку арахис и запекайте в духовке с температурой 180 градусов в течение 20 – 25 минут. Если хотите сэкономить время на стояние у плиты, попробуйте приготовить обед или ужин за 15 минут – рецепт пасты с песто. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Блюдо, покорившее мир – готовим курицу карри на кокосовом молокеДесерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минутНачинаем неделю правильно: клубничный торт с шоколадным коржом и кремом тирамисуЗакуска из пекинской капусты, покорившая мирБольше не покупаем в магазине – рецепт домашнего твердого сыра из молока