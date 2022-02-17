Исследования о современной молодеже

Поскольку это криминализовано в половине штатов Австралии, но разрешено в другой половине, как исследователи классифицировали Австралию? И мы можем задать тот же вопрос относительно различных государственных систем в Германии, Мексике и других странах. «Поскольку это криминализовано в половине штатов Австралии, но разрешено в другой половине, как исследователи классифицировали Австралию? И мы можем задать тот же вопрос относительно различных государственных систем в Германии, Мексике и других странах. «Поскольку это криминализовано в половине штатов Австралии, но разрешено в другой половине, как исследователи классифицировали Австралию? И мы можем задать тот же вопрос относительно различных государственных систем в Германии, Мексике и других странах.

Наконец, страны, где некоторые или все виды проституции являются законными, могут иметь более совершенные механизмы для выявления торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации, переменная, отсутствующая в обоих исследованиях. Как утверждает министерство юстиции Нидерландов, значительное количество подтвержденных жертв в государстве с легальной проституцией может быть артефактом высшего надзора, расследования или сообщения властей. Такие случаи в таком случае приведут к значительным ошибкам в исследовании, поскольку относительный успех властей в борьбе с торговлей людьми будет давать более высокие официальные цифры, чем в стране с небольшим потенциалом или желанием обеспечить соблюдение своих законов о торговле людьми.

Но это еще не все, поскольку сама логика центрального аргумента двух исследований противоположна тому, что следует ожидать. Организованную преступность привлекают места, где товар или услуга криминализированы. Спрос удовлетворяется за счет черного рынка. Организованная преступность в форме группового предоставления незаконных наркотиков, оружия или торговли людьми процветает там, где товары и услуги нельзя получить законным путем. История запрета алкоголя, азартных игр и наркотиков свидетельствует об этом фундаментальном принципе. Поэтому мы должны ожидать, что незаконные операторы и злоумышленники заполнят вакуум, созданный криминализацией. Легализация основана на обратном принципе: со временем государственное регулирование и надзор выдавят недобросовестных игроков и помогут нормализовать сделки. При этом многое зависит отвиды существующего государственного регулирования и степень реализации и обеспечения соблюдения формальных механизмов защиты и надзора, как показано ниже.