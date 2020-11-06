Исторические ворота в центре Севастополя подрезали, чтобы влез асфальт

Исторические ворота у дома по улице Одесской подрезали, чтобы, как ни дико это звучит, «влез асфальт». Вход во двор многоквартирного дома №19 преобразился не в лучшую сторону. Массивную металлическую конструкцию укоротили в ходе ремонта дороги на улице Одесская. Увидев, как изменился исторический объект, севастопольские общественники возмутились. Дом №19 по этой улице входит в перечень объектов культурного наследия. Ограждение и ворота, примыкающее к нему, не являются ОКН, но имеют историческую ценность для нашего города, считает член регионального штаба Общероссийского народного фронта Иван Комелов.

ИВАН КОМЕЛОВ, член регионального штаба Общероссийского народного фронта: «Данное ограждение является, по устоявшемуся мнению, копией решётки Летнего сада в Санкт-Петербурге. Есть фотографии, подтверждающие это. Хорошим примером служит реставрация аналогичной решётки на улице Большая Морская дома №16-18. Там прекрасно отремонтировано. Вот такой, с моей точки зрения, варварский подход, связанный с тем, что банально данный объект не является ОКН – это недопустимо в Севастополе. Мы ведь теряем нашу историю, мы меняем исторический облик города».

Ситуацию с подпиленными воротами прокомментировал глава Ленинского муниципального округа Максим Мишин. В обсуждениях на интернет портале Форпост он сообщил, что уже провёл встречу с заказчиком работ по ремонту улицы Одесская и представителем подрядной организации, компании «Континент». Главе Ленинского района сообщили, что старинные ворота, оказывается, резали по согласованию с жителями дома, которые просили сделать ливнесток.