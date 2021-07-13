Исторический центр Севастополя может лишиться черепицы

Фото: Степан Самошин / Facebook

Дома в исторический центр Севастополя – на улицах Большой Морской, Ленина и на проспекте Нахимова – могут лишиться черепицы после реставрации. Её хотят заменить на металлочерепицу, пишет новостной портал ForPost.

Статистика на сегодняшний день такова: из 170 проектов реставрации 41 касается центра Севастополя, и только один проект дома на Большой Морской предполагает восстановление исторического черепичного покрытия.

«Все конструкции этих домов деревянные, послевоенного времени и достаточно большого сечения. Сейчас по проектам реставрации, которые рассматриваются на экспертном совете Севнаследия, не предлагается вернуть историческую черепицу. Но все эти конструкции позволяют сделать натуральную черепицу, поэтому я не вижу вообще никакой технической сложности в таком решении. Во всех проектах заложен ремонт прежних деревянных конструкций без принципиального изменения», – подчеркнула архитектуровед, профессор МАРХИ и СевГУ Елена Овсянникова.

Большую Морскую восстанавливали с конца 1940-х годов как единый архитектурный ансамбль, напомнила Елена Овсянникова. В то время по всему центру города были черепичные крыши, и это прекрасно соответствовало ландшафту города-героя. Сейчас же почти везде аутентичное покрытие вытеснили шифер и металл.

Основной аргумент со стороны подрядчиков: старинное покрытие почти не сохранилось, а новую черепицу, якобы, негде взять – в Крыму уже нет заводов, которые бы её изготавливали. На предложения экспертной комиссии создать отлаженное производство в городе никак не реагируют те, в чьих руках тендеры.

«Что меня смущает больше всего – каждый домик отдан на реставрацию разным организациям. Это ещё Рязанцев [экс-глава Севнаследия] по тендерам раздал их в разные руки, полностью игнорируя, что это ансамблевая застройка. Это абсолютно неграмотное решение», – считает Елена Овсянникова.

Пока есть вероятность, что настоящую черепицу удастся сохранить на крыше хотя бы одного дома – №27 по Большой Морской.

Аттестованный специалист Министерства культуры России по реставрации объектов культурного наследия Анатолий Пряшников на странице в Facebook рассказал, что проект по этому объекту единогласно отправили на доработку. Причина – в проекте предлагалось заменить историческую черепицу на металлическое фальцевое покрытие. Авторы документы привели две причины такого решения: экономическая нецелесообразность и трудность в монтаже и постгарантийном обслуживании.

«Это конечно аргументы, но только для общестроя, а для реставрации – нет! Такое впечатление, что это проект капремонта МКД. Основными незыблемыми постулатами практической Реставрации с моей точки зрения являются – историческое правдоподобие и аутентичность материалов», – подчеркнул Пряшников.

Севастопольский реставратор призвал отстаивать хотя бы те дома, где черепица ещё сохранилась, иначе город окончательно потеряет свою аутентичность.