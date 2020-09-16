Исторический вид подпорной стены на Советской готовятся «сохранить» новоделом

В историческом центре Севастополя всё готово к ремонту подпорной стены возле объекта культурного наследия – «Константиновского реального училища». Ныне – это здание школы №3. Власти города планируют залить аутентичную стену из инкерманского камня бетоном, а затем облицевать её песчаником. Почему в границах исторического поселения продолжаются посягательства на ценные объекты архитектуры, которые могут привести к полному исчезновению их аутентичного, исключительно севастопольского вида, остаётся вопросом. В проблеме разбиралась наша съемочная группа.

Подпорная стена у школы №3 сейчас – в идеальном состоянии. По крайней мере, та её часть, что выходит на дорогу. Она имеет уклон в сторону удерживаемого пласта земли, ровную поверхность, свободные водотоки, устроенные на разных уровнях, а также абсолютно целую парапетную крышку. Инженерно-технического заключения о плохом состоянии стены – нет. Не видел его и глава постоянного комитета Законодательного собрания Севастополя по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Она спроектирована хорошо. Вот эти вот вещи, видите? Это так называемые слезники – или водоотведение. Они сделаны – вот, вот и вот. Она спроектирована грамотно – её зачем ремонтировать? Дайте документ, на основании которого вы приняли решение о ремонте этой подпорной стенки. Вот – это хотелось бы увидеть».

Выяснилось, что аварийность этой стены, одной из немногих в центре города пока сохранившей исторический вид, чиновники определили «на глаз».

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Инженерное заключение… На сегодняшний момент проводить инженерные изыскания – относительно объекта, который видно, что он аварийный – такой функции и задачи нет. Поскольку при визуальном даже осмотре – если мы обратим внимание на те участки, которые являются аварийными – связей (ни арматуры, ни металла) никаких других нет».

В августе ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства Севастополя» разыграло тендер, доставшийся ООО «Вечный капитал». Ремонт, который до сих пор стене удавалось успешно избегать, если верить госконтракту, должен завершиться до 1 ноября 2020 года. Стоимость – 3 миллиона 380 тысяч рублей. Однако для многих местных жителей новости о капремонте подпорной стены стали неожиданностью. Сомнения вызывает его проект.

За 3,5 миллиона рублей подрядчик должен заармировать лицевую сторону металлической сеткой с помощью анкерных болтов. Затем забетонировать всю поверхность стены, используя метод торкретирования – нанесения раствора под давлением сжатого воздуха. После этого её планируют облицевать плиткой из песчаника «серо-зелёного цвета». Проект даже предполагает «состаривание» плитки, чтобы приблизить облик новодела к тому, что, по мнению проектировщиков, привычно глазу севастопольцев.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Предполагались здесь участки, которые будут восстанавливаться – это плитка такой же структуры, такого же цвета и фактуры, в принципе, как здесь присутствует камень, который применялся ранее при строительстве».

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Я понимаю, что она ремонтировалась. Когда-то. Но заменять её новоделом – грубым, безжалостно – не надо».

Увидеть отделочный материал воочию и оценить пока нельзя – стройплощадка «заморожена». Способ ремонта стены, всё же, вызывает сомнения.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Да, говорили о том, что если подпорную стену необходимо ремонтировать, если необходимо применять современные технологии, делать так, чтобы она была прочной и долговечной, то необходимо делать следующим образом: делать подпорную стенку из двух частей – внутренняя часть, которая невидима, она, может быть, должна быть из бетона, железобетона, а вот та часть, которая наружная, она должна обрамляться нашим севастопольским, рваным камнем».

В прошлом году ни одно обращение депутата или других инициативных граждан не сподвигло руководство Севнаследия заняться охранным статусом подобных элементов архитектуры.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Я сегодня пишу письмо в адрес Солодовникова Дениса Анатольевича с просьбой обратить внимание на необходимость сохранения аутентичности наших подпорных стенок. Буду говорить о том, что это часть архитектурного облика Севастополя, который севастопольцам дорог – который мы бережем, охраняем. Буду просить, чтобы были приняты все меры для защиты аутентичности вот этой стенки».

Письмо Вячеслава Горелова содержит слова: «Улица Советская входит в границы исторического поселения федерального значения. Должен отметить, что подпорные стенки Севастополя, некоторые из которых соотносятся с дореволюционным периодом и выдержали оборону Севастополя в 1941-1942 гг., в буквальном смысле слова несут на себе печать героической истории города в виде следов от пуль и осколков от авиабомб и снарядов. Такие подпорные стенки, расположенные на Приморском бульваре, на Матросском спуске, на улицах 4-я Бастионная, Советская, Суворова и в некоторых других местах, нуждаются в охранном статусе и особом, внимательном отношении».

До сих пор основной проблемой остаётся, что ни красоты, ни исторической ценности в подпорных стенах (да, видимо, и в других элементах улично-дорожной архитектуры) представители городского Правительства не замечают.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Историческая ценность… Ну, она не оценена как ОКН [объект культурного наследия]. Поскольку здание является объектом культурного наследия, а сама конструкция подпорная – она не является архитектурным памятником, что, соответственно, на неё другой статус накладывает».

А стена, состояние которой вызывает гораздо большее беспокойство – на улице 4-я Бастионная – в очередной раз ушла на проектирование. Тендер на разработку документации ремонта этой стены объявлен в июле, в сентябре определен победитель – ООО «Линия». Контракт на 2,7 млн пока не заключен.

Тем временем сообщество архитекторов и градостроителей – причём уже и в масштабах страны – всерьёз озабоченно сохранностью севастопольских подпорных стен, лестниц и малых архитектурных форм. Ведь именно эти элементы создают целостность улиц Севастополя, его самобытность, неповторимость архитектурных ансамблей, в создание которых вложили огромный труд великие советские архитекторы.

ЕЛЕНА ОВСЯННИКОВА, профессор кафедры истории советской и современной зарубежной архитектуры МАИ: «Севастополь сделан большими фрагментами – в комплексе, когда группа авторов учитывала то, что делают люди напротив улицы, то, что делают на другой стороне площади. Вот эта ансамблевость – она очень важна, но она, к сожалению, не отмечена в учетных документах Севнаследия».

Сменились руководители города, сменилось руководство Управления охраны объектов культурного наследия Севастополя, которое советовало горожанам самим заниматься обращениями в Министерство культуры и добиваться «дополнения предмета охраны исторического поселения в разделе: «Исторически ценные градоформирующие объекты». Работа по выявлению и сохранению объектов культурного наследия, по мнению бывшего руководителя Севнаследия Михаила Рязанцева – задача не профильной структуры правительства, а обычных людей.

Будем надеяться, что новый глава города и его подчиненные будут с большим вниманием и уважением относиться к тому, что так дорого севастопольцам.

Михаил Журавский, Елена Осадчая, Дмитрий Лелеко, Дмитрий Фомин, «Севинформбюро»