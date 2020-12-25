История под ногами: куда исчезла дореволюционная брусчатка с улиц Севастополя?

Историческое наследие прямо под ногами. В разное время брусчатка, который был вымощен практически весь Севастополь, перекладывалась, а часто и вовсе заменялась на асфальт и исчезала в неизвестном направлении. Где сейчас остатки старинного материала и почему так важно сохранить серые булыжники, выясняли журналисты «НТС».

Улица Суворова – одна из первых улиц в Севастополе, на которой появилась мостовая. Серые булыжники начали устанавливать на дорогах и проулках города задолго до революции, мощение брусчаткой продолжилось и после Великой Отечественной войны. Но в 90-е и 2000-е историческое покрытие улиц постигла печальная участь: булыжник затруднял движение автомобилей, поэтому его снимали и заменяли асфальтом.

СТЕПАН САМОШИН, заместитель председателя Севастопольского отделения ВООПИК: «Разумеется, это огромная ошибка. Во-первых, это материал вечный – это гранит. Во-вторых, он ценный, это не просто мусор, который можно выкинуть. И в-третьих, эта его красота, эстетическая привлекательность имеет сторону, которая отразится на благосостоянии самого Севастополя, отразится на его туристической привлекательности, на том, захочется ли людям сюда приезжать».

В начале декабря власти Севастополя заявили о намерении отремонтировать улицу Суворова. Согласно ответу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, направленному на информационный запрос редакции «НТС», уже имеющуюся здесь брусчатку уложат заново, а заасфальтированные участки вымостят новым камнем. Проектные работы завершены, получено положительное заключение ГАУ «Государственная экспертиза города Севастополя». Сейчас власти ищут подрядчика. Цитата:

«В ходе работ будет переустроено булыжное покрытие с усилением основания, а также устроено новое покрытие из галтованного гранитного камня на участке, где в настоящее время уложен асфальтобетон. Как итог, дорога на улице Суворова полностью станет мощеной. Проектом предусмотрена укладка исторической брусчатки «традиционным» способом, таким же, как и на улице Суворова при примыкании к улице Большая Морская»

Таким образом, улица Суворова будет полностью покрыта булыжником, правда, историческим только частично.

СТЕПАН САМОШИН, заместитель председателя Севастопольского отделения ВООПИК: «Никакой новодел не заменит старины, и поэтому мы выдвинули предложение организовать такой поиск по Севастополю этих старых булыжников, ранее демонтированных, и максимальное количество их найти, чтобы вернуть сюда, на это улицу, чтобы больше было оригинальных, а не новоделов».

Однако возникает вопрос, где же сейчас вся та брусчатка, которой в свое время был вымощен весь Севастополь? Один из последних случаев, когда власти города и строители «взялись» за исторический булыжник – скандальный ремонт улицы Василия Кучера три года назад. Тогда камень кололи специально купленным оборудованием и заново укладывали обратно на дорогу, а после подрядчик показал журналистам гору неиспользованного булыжника. В «Севастопольском Автодоре» нам рассказали: остатки брусчатки передали им на хранение, позже камень использовали при благоустройстве улиц Суворова и Шмидта – там, где они примыкают к Большой Морской.

ОЛЕСЯ КРЮЧЕНКОВА, пресс-секретарь ГБУ «Севастопольский Автодор»: «В результате комиссионного обследования определена была площадь дорожного покрытия брусчатки, которая требует восстановления и определен объем недостающей брусчатки на обеих улицах. Для обеспечения безопасности дорожного движения и приведения в нормативное состояние этих участков «Севавтодор» по поручению Департамента транспорта передал ООО «Южный берег» брусчатку в количестве 3 123 штуки в марте 2020 года по акту приема-передачи. Таким образом, весь объем брусчатки был использован при комплексном благоустройстве на улице Большая Морская на участках проезжей части улицы Шмидта и улицы Суворова».

Что касается брусчатки, демонтированной еще в украинский период, часть ее была передана Севастопольскому благочинию: в Свято-Климентовский мужской монастырь, храму Святителя Николая и собору Царственных Страстотерпцев. В последнем на Красной горке булыжником планируют выложить соборную площадь, однако, по словам настоятеля, если городу потребуется ценный камень, брусчатку вернут.

АЛЕКСИЙ ПЕТРЕНКО, настоятель Cобора святых Царственных Страстотерпцев: «Мы все нормальные люди и в первую очередь мы преследуем интересы города. Город нам подарил, но если город решит это незначительное количество брусчатки взять и замостить какое-то место, то – пожалуйста, я буду очень рад. Самое главное, чтобы так оно и случилось, а не так, чтобы эта брусчатка могла куда-то уйти».

Однако, то, что было передано в храмы и соборы – лишь малая часть материала, которому более 100 лет. Только с улицы Адмирала Октябрьского и спуска Котовского в свое время было снято по меньшей мере несколько тысяч камней.

ЕКАТЕРИНА КОСТЕННИКОВА, корреспондент: «После капитальных ремонтов историческая брусчатка в Севастополе начала появляться в самых неожиданных местах. Например, на улице Хрусталева ею просто замостили дырку в асфальте».

А вот, например, фото забора, выложенного из старинного булыжника.

Эти примеры – далеко не единственные. Получается, сегодня, чтобы вернуть севастопольские камни на их законное место, властям придется выкупать их у новых хозяев или тратить миллионы на сомнительного качества и красоты новоделы.

СТЕПАН САМОШИН, заместитель председателя Севастопольского отделения ВООПИК: «После ремонта Большой Морской хотелось бы спросить: а где километры гранитных бордюров? Они что, не имею ценности? Это же гранит. Кстати, из тех же бордюров, представьте, сколько можно было бы напилить брусчатки, опять же. Теперь ее надо покупать. Вот вопрос этой хозяйственности, рачительности, мне кажется, стоит очень остро. Никогда в истории нашего города Севастополю не давали столько денег. И хотелось бы, чтобы отношение к их расходованию, к бережливости, к сохранению того, что есть, было более серьезным».

Екатерина Костенникова, Людмила Замятина, Дмитрий Лелеко, «Севинформбюро»