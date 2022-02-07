История с масштабной вырубкой ради «несогласованной ЛЭП» получила новые подробности

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Фото: Pixabay

Линия электропередачи длиной более 25 километров, ради которой могут вырубить огромное количество деревьев, законтрактована и за неё уже выплачен аванс. Об этом пишет новостной портал ForPost. И это несмотря на заверения властей города, что этот проект, затрагивающий заказник Байдарский от Севастополя до Алупки, не согласован и даже не рассматривался.Информация о том, что на территории полуострова могут вырубить до 1 миллиона деревьев, появилась в конце декабря прошлого года. Тогда на сайте Минстроя было опубликовано разрешение 91-000-3079-2021МС от 10.11.2021, которое выдали АО «Крымэнерго». А проект получил одобрение Главгосэкспертизы и Росприроднадзора.
С учётом зоны безопасности, которая исключает любую растительность и должна быть организована вдоль всех 25 километров будущей ЛЭП, реализация этого проекта приведёт к созданию гигантской просеки в заповедных лесах Южнобережной части Крыма. В официальном ответе нашим коллегам Севприроднадзор сообщил, что проект на рассмотрение в департамент не поступал, никаких одобрений по нему не выдавалось. В Минприроды России ответили, что в адрес АО «Крымэнерго» была направлена рекомендация пересмотреть проект. А Министерство строительства РФ на информационный запрос так и не ответило, пишет ForPost.Однако теперь в резонансном деле появились новые подробности. На сайте Госзакупок разместили извещение о закупке у единственного поставщика услуг стройнадзора по другому контракту, уже заключенному с целью строительства указанной линии электропередачи.Общая стоимость контракта составляет около 2,5 миллиардов рублей, из которых акционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством единой энергетической системы», выступающее подрядчиком, получил аванс в 751 миллион. В документе определен и срок ввода объектов в эксплуатацию – не позднее 31 декабря 2022 года.Самое интересное, что в документе среди прочих работ указана вырубка деревьев и просек на территории Орлиновского, Терновского, Чернореченского и Мекензиевского лесничеств, а также в других местах. Причем, эти пункты отмечены как комплексы работ, и поэтому точное количество деревьев не указано. А подписан он был 13 декабря 2021 года, то есть на 10 дней раньше заседания Правительства, на котором власти уверяли в том, что будут добиваться использования старой просеки для новой ЛЭП. 

История с масштабной вырубкой ради «несогласованной ЛЭП» получила новые подробности

История с масштабной вырубкой ради «несогласованной ЛЭП» получила новые подробности

Кроме того, строительство ЛЭП предусматривает изъятие некоторых земельных участков. На эти цели зарезервировано порядка 42 млн рублей.

История с масштабной вырубкой ради «несогласованной ЛЭП» получила новые подробности

Тот факт, что выполнение несогласованного властями Севастополя проекта дошло до стадии выплаты крупного аванса и планирования изъятия земель, вызывает много вопросов. Мы будем следить за развитием ситуации вместе с коллегами с ForPost. 

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