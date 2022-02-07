История с масштабной вырубкой ради «несогласованной ЛЭП» получила новые подробности

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Линия электропередачи длиной более 25 километров, ради которой могут вырубить огромное количество деревьев, законтрактована и за неё уже выплачен аванс. Об этом пишет новостной портал ForPost. И это несмотря на заверения властей города, что этот проект, затрагивающий заказник Байдарский от Севастополя до Алупки, не согласован и даже не рассматривался.Информация о том, что на территории полуострова могут вырубить до 1 миллиона деревьев, появилась в конце декабря прошлого года. Тогда на сайте Минстроя было опубликовано разрешение 91-000-3079-2021МС от 10.11.2021, которое выдали АО «Крымэнерго». А проект получил одобрение Главгосэкспертизы и Росприроднадзора.

С учётом зоны безопасности, которая исключает любую растительность и должна быть организована вдоль всех 25 километров будущей ЛЭП, реализация этого проекта приведёт к созданию гигантской просеки в заповедных лесах Южнобережной части Крыма. В официальном ответе нашим коллегам Севприроднадзор сообщил, что проект на рассмотрение в департамент не поступал, никаких одобрений по нему не выдавалось. В Минприроды России ответили, что в адрес АО «Крымэнерго» была направлена рекомендация пересмотреть проект. А Министерство строительства РФ на информационный запрос так и не ответило, пишет ForPost.Однако теперь в резонансном деле появились новые подробности. На сайте Госзакупок разместили извещение о закупке у единственного поставщика услуг стройнадзора по другому контракту, уже заключенному с целью строительства указанной линии электропередачи.Общая стоимость контракта составляет около 2,5 миллиардов рублей, из которых акционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством единой энергетической системы», выступающее подрядчиком, получил аванс в 751 миллион. В документе определен и срок ввода объектов в эксплуатацию – не позднее 31 декабря 2022 года.Самое интересное, что в документе среди прочих работ указана вырубка деревьев и просек на территории Орлиновского, Терновского, Чернореченского и Мекензиевского лесничеств, а также в других местах. Причем, эти пункты отмечены как комплексы работ, и поэтому точное количество деревьев не указано. А подписан он был 13 декабря 2021 года, то есть на 10 дней раньше заседания Правительства, на котором власти уверяли в том, что будут добиваться использования старой просеки для новой ЛЭП.

Кроме того, строительство ЛЭП предусматривает изъятие некоторых земельных участков. На эти цели зарезервировано порядка 42 млн рублей.

Тот факт, что выполнение несогласованного властями Севастополя проекта дошло до стадии выплаты крупного аванса и планирования изъятия земель, вызывает много вопросов. Мы будем следить за развитием ситуации вместе с коллегами с ForPost.