Историк КФУ рассказал о «чёрных копателях» в Крыму

«Чёрные копатели» были особенно активными в 90-х годах, после распада Советского Союза. В наше время их стало меньше, но они всё же действуют. Об этом сообщил профессор кафедры археологии и всемирной истории Крымского федерального университета Игорь Храпунов.

По словам эксперта, история грабежей крымских памятников началась с 1830 года.

«Первый и единственный Царский курган около Керчи начали раскапывать археологи, а закончили – грабители. Огромные богатства попали в плохие руки. Тогда и появились «счастливчики» – люди, которые занимались незаконными раскопками. Они передавали свои умения из поколения в поколение. Так продолжалось до 1918 года. Потом пришла советская власть, и всё это дело закончилось: исчез рынок, стал затруднён контакт с Западом, куда продавались все вещи, сама власть стала жестока», – рассказал Игорь Храпунов.