Историки КФУ выиграли грант на исследование фортификации Мангупа

Учёные исторического факультета Крымского федерального университета получили грантовую поддержку на изучение фортификации византийского Мангупа. Об этом сообщил научный сотрудник научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма КФУ им. В. И. Вернадского Антон Душенко, передает пресс-служба вуза.

В Херсонесе покажут археологические находки из зоны строительства «Тавриды» Грант Российского научного фонда рассчитан на два года. Общая сумма финансирования составит 3 миллиона рублей.

«Наша научная группа разработала проект «Фортификация византийского Мангупа: северо-западный фронт Главной линии обороны». Мангуп – это памятник, который существует уже 1500 лет, и он может стать эталонным объектом для изучения средневековой фортификации истории Крыма. В балке Табана-дере, в Бахчисарайском районе, находится целый фортификационный узел: оборонительная передовая стена и несколько фланговых укреплений. Он построен по канонам византийской фортификации», – рассказал Антон Душенко.