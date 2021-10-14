Историки со всей России обсуждают в Севастополе, с чего начался «Путь к Победе»

Историки со всей России приехали в Севастополь на научно-практическую конференцию «Путь к Победе. Октябрь 1.0». Площадка официально открылась в четверг, 14 октября, в культурно-выставочном центре Музея героической обороны и освобождения Севастополя – бывшем здании кинотеатра «Украина». Конференция приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной войны и второй обороны нашего города. Тема объединила не только отечественных историков, но и специалистов из зарубежья.

АННА СЕЛИВАНОВА, заведующая отделом научно-исследовательской работы Музея героической обороны и освобождения Севастополя: «Несколько человек у нас выступают удалённо, из-за рубежа – это Израиль и Беларусь. К сожалению, в условиях ковидных ограничений, мы ждали их присутствия очно, но приходится работать с ними удалённо. Наши уважаемые спикеры будут говорить на разные темы. Все они объединены начальным этапом Великой Отечественной войны и первыми месяцами битвы за Севастополь».

В кругу научного сообщества историки обсудят геополитическую обстановку к началу войны, фашистский оккупационный режим на территории нашей страны, а также жизнь в тылу в 1941-м.

СТАНИСЛАВ РУЗАЕВ, представитель Музея военной техники Уральской горно-металлургической компании (Верхняя Пышма): «Сама по себе тема тыла, тема деятельности органов власти – она мало изучена. Как правило историки, исследователи, краеведы делают акценты на военных аспектах обороны. В последнее время вышло много монографий, посвященных обороне города. Но за кадром остаётся освещение жизни обычных людей. Стоит отметить, что в городе на начало декабря оставалось 50 тысяч человек».

ИРИНА АГИШЕВА, заведующая сектором Великой Отечественной войны Музея героической обороны и освобождения Севастополя: «В современных условиях нужно не только говорить, не только помнить, но и доказывать. Потому что выросло новое поколение, то, которое не впитало с молоком матери всех наших традиций всех «победных генов». Вот ему-то нужно не только рассказывать, показывать, но и доказывать, что наша Победа была Великой Победой великого народа».

В приветственными словами к участникам научно-практической конференции обратились вице-губернатор Севастополя Игорь Михеев и председатель Законодательного собрания города Владимир Немцев. Обсуждение продлится два дня. Представленные на конференции статьи объединят в электронном сборнике и опубликуют.