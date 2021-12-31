История массажа

Тонкие вибрации гималайских чаш побуждают тело снимать напряжение, восстанавливать собственную гармонию, мобилизовать регенеративные способности тела и приводить разум в состояние глубокого расслабления. Звуковой массаж поющими чашами видео выполняется с поющими чашами, также известными как гималайские ПОЮЩИЕ ЧАШИ. Поющие чаши «Целебные чаши» — появились в Азии три тысячи лет назад. Они были сделаны из бронзы, сплава меди и олова, которые в сочетании с формой и размером чаши создают завораживающий звук.

Поющие чаши использовались в качестве литургических инструментов с начала восстания до сегодняшнего дня. После 1953 года, из-за великой миграции тибетцев в Индию и Непал, Поющие Чаши все чаще стали появляться в святых местах этих стран, куда стали массово приходить американцы и европейцы (поколение детей цветов) и они первыми принесли эти звуки в Европу. и Северная Америка

Благотворное влияние звука поющих чаш

Уже в 1970-х годах в Калифорнийском университете проводились исследования с использованием поющих чаш для снижения частоты работы мозга. Из-за учащающегося темпа жизни все больше людей испытывают стресс, который нарушает работу иммунной системы человека и вызывает развитие различных недугов.

В эти годы, когда темп жизни головокружительный, а уровень стресса достигает критической стадии, звуковой массаж с Поющими чашами является прекрасным естественным методом расслабления и исцеления эмоций.

Тонкие вибрации гималайских чаш побуждают тело снимать напряжение, восстанавливать собственную гармонию, мобилизовать регенеративные способности тела и приводить разум в состояние глубокого расслабления.

Многие люди, использующие звуковой массаж, описывают свои ощущения следующим образом:

Время останавливается

Чувство полного покоя

Облегчение различных недугов

Контакт с чем-то, что выходит за рамки повседневного опыта

Как работает поющая чаша?

Звуковой массаж Поющих чаш — прекрасное дополнение к процедурам, восстанавливающим хорошее самочувствие. Звуковой массаж помогает нам найти и усилить нашу естественную вибрацию, восстановить и сохранить внутреннюю гармонию. Во время массажа звук чаш создает пространство вокруг нас и внутри нас. Это позволяет нам на время «остановить мир и уйти». Присутствует успокоение внешнего и внутреннего, возможность глубокого расслабления, регенерации, погружения в себя. Таким образом, звуковой массаж помогает решать проблемы более здоровым и более разумно использовать возможности, которые дает нам жизнь.