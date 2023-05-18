Итальянская кухня. Рецепт картофеля с вкусной начинкой

Картофель, приготовленный по такому рецепту, отлично подойдет к ужину.
Итальянская кухня – это не только пицца и паста. Также там готовят блюда из картофеля. А если картошку начинить смесью пряных трав и грибов, то получится отличное блюдо к ужину. Подают его в качестве гарнира к мясу или рыбе. А можно дополнить его легким салатом из свежих овощей и обойтись без мяса. Фокус расскажет, как приготовить картофель по этому рецепту.
Картофель по-итальянски
Ингредиенты:
- 8 крупных картофелин;
- 2 яйца;
- 1 луковица;
- 1 чайная ложка лимонного сока;
- 1 чайная ложка тертого имбиря;
- 1/2 чайной ложки острого перца;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 столовая ложка розмарина;
- 50 г сушеных грибов;
- 1/4 чайной ложки куркумы;
- 50 г грецких орехов;
- 1/4 чайной ложки мускатного ореха;
- 100 г сметаны;
- соль, растительное масло для жарки.
Отварите картофель в подсоленной воде до мягкости, но не переварите. Чистить его не надо. Просто тщательно вымойте. Остудите и разрежьте пополам. Выньте из каждой половинки сердцевину, оставив тонкий слой картофеля по краям. Мякоть измельчите в блендере или терке.
Замочите сушеные грибы в горячей воде на 15 минут, затем отожмите и мелко нарежьте. Лук и чеснок очистите и измельчите. Орехи измельчите в блендере или ножом.
В сковороде на растительном масле обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте чеснок, имбирь, перец, розмарин и грибы. Жарьте на среднем огне, помешивая, около 10 минут. Снимите с огня и дайте немного остыть.
В миске взбейте яйца с лимонным соком, куркумой, мускатным орехом и солью. Добавьте измельченную сердцевину картофеля, орехи и сметану. Хорошо перемешайте.
Нагрейте духовку до 180 градусов. Выложите половинки картофеля на противень, смазанный маслом или застеленный бумагой для выпечки. Начините каждую половинку полученной смесью, слегка прижимая ложкой. Поставьте противень в духовку и запекайте около 20 минут, пока начинка не станет золотистой. Сверху картофельные половинки можно присыпать тертым сыром.
Готовый картофель подавайте горячим или теплым с любым соусом на ваш вкус. К такому картофелю идеально подойдет маринованный редис.