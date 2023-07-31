Итальянцы обожают добавлять в блюда вяленые томаты и базилик. Это классическое сочетание ингредиентов неимоверно вкусное. С его помощью даже самую обычную закуску можно превратить в изысканное блюдо. Итальянская намазка с вялеными помидорами показывает это на своем примере.

Достаточно лишь взять к ней свежеиспеченную чиабатту — и идеальный перекус готов! Кстати, ранее мы делились упрощенным рецептом этого итальянского хлеба от известного кулинарного блогера Алины Фуди. Она рассказала, как в домашних условиях испечь настоящую чиабатту с хрустящей корочкой и пористым мякишем. Ломтики такого вкусного хлеба с ароматной итальянской намазкой исчезнут со стола в мгновение ока.

Из чего готовится итальянская намазка на хлеб

Важный нюанс. Перед началом приготовления (за час до него) советуем достать сливочное масло из холодильника, так как оно служит основой для пикантной намазки. Этот продукт должен постоять хотя бы 60 минут при комнатной температуре. Так масло станет более мягким и эластичным, и вам будет легче его взбить до пышной массы.

Ингредиенты

Сливочное масло200 г Вяленые помидоры60 г Базилик0,5 пуч. Чеснок2 зуб. Соль по вкусу

Приготовление

Размягченное сливочное масло нарезаем на кусочки. Помещаем их в глубокую миску. Взбиваем масло при помощи миксера или венчика, пока не образуется очень пышная масса.Вынимаем из баночки консервированные вяленые томаты. Нарезаем их мелкими кусочками. Добавляем вяленые помидоры к взбитому сливочному маслу. Промываем свежий базилик под проточной водой. Обсушиваем его. Мелко нарезаем зелень. Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. Добавляем измельченные зубчики чеснока и базилик к маслу с томатами. Всыпаем соль по вкусу. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты до однородной массы. Готово!

Намазку с вялеными томатами и базиликом можно сразу же подавать с ломтиками чиабатты или багета к столу. Также можете отправить ее на хранение в холодильник. Для этого переложите итальянскую намазку в чистую сухую емкость из стекла. Маленькая баночка с герметично закрывающейся крышечкой идеально подойдет для данной задачи. Уже при необходимости можете доставать аппетитную намазку, делать с ее помощью вкуснейшие бутерброды, а затем убирать баночку назад в холодильник.