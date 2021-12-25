Итальянская песня Симферополя. Интересные факты о вокзале крымской столицы

Как-то в начале восьмидесятых годов в Крым приехала делегация художников из Рима. Больше всего в обшарпанном и унылом Симферополе тех лет итальянцев поразил… железнодорожный вокзал.

Как вспоминал переводчик Вадим Кухарук, сопровождавший группу, они восхищались зданием вокзала, уверяя, что он выглядит «совершенно по-итальянски» и что они чувствуют здесь себя «как дома». На минувшей неделе, 15 декабря, Симферопольский вокзал отметил своё 70-летие. А 24 декабря — день рождения архитектора, подарившего крымской столице такую «изюминку», Алексею Душкину — 117 лет.

Встречал и провожал Сталин

Построенное в конце позапрошлого века здание симферопольского вокзала, периодически подлатываемое властями, простояло до Великой Отечественной. А потом погибло под бомбёжками и обстрелами. Последним, что взорвали немецкие войска, отступая в 1944 году, была труба котельной вокзала.