Итальянские сырники на сковороде

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Полакомиться аппетитными сырничками любят как дети, так и взрослые. Они по душе абсолютно всем членам семьи, потому это один из самых популярных вариантов завтрака. Если в вашем доме он так же востребован, рекомендуем попробовать пожарить утром итальянские сырники. Для их приготовления вам не понадобится ни много времени, ни даже творог.

В качестве основы для сырников по-итальянски повара используют рикотту. Этот нежнейший сыр дарит готовому блюду необычайно мягкую текстуру. Вот почему остановиться на одной штучке не получается. Рука сама тянется за следующим сырником.

Итальянские сырники на сковороде

С чем стоит готовить итальянские сырники

Так как итальянцы — большие любители изюма, его следует добавить к рикотте, чтобы приготовить идеальные сырники. Только этот ингредиент необходимо предварительно замочить в вине. В данном случае изюм будет иметь просто восхитительный аромат и структуру. Идеальный для этого вариант — сицилийское вино «Марсала», которое используют итальянские повара.

Ингредиенты

Сыр рикотта500 г Пшеничная мука3 ст. л. Сахар3 ст. л. Изюм30 г Красное вино по вкусу Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

    Всыпьте изюм в глубокую емкость и залейте его вином. Оставьте при комнатной температуре на 10 минут.В отдельной емкости соедините яйца с сахаром. Взбейте их слегка венчиком.

    Итальянские сырники на сковороде

    Добавьте пшеничную муку и рикотту. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородности.В полученную массу добавьте замоченный в вине изюм, отжав его от лишней жидкости. Снова всё перемешайте. Накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на полчаса.Сформируйте аккуратные сырнички. Обжарьте их на хорошо разогретой сковороде с подсолнечным маслом до золотистости с двух сторон. Готово!

    Итальянские сырники на сковороде

Посыпьте сырники сахарной пудрой и презентуйте их со свежими ягодами и сметаной. Также это итальянское блюдо можно подавать со сгущенкой. К слову, в предыдущем материале мы рассказывали, как приготовить ее самостоятельно. Чтобы получить вкусную домашнюю сгущенку, вам понадобится всего три ингредиента: молоко, сахар и сода. Через 30 минут у вас уже будет готово идеальное дополнение к нежным сырникам из рикотты. Восхитительно!

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