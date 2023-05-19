Итальянские сырники на сковороде

Полакомиться аппетитными сырничками любят как дети, так и взрослые. Они по душе абсолютно всем членам семьи, потому это один из самых популярных вариантов завтрака. Если в вашем доме он так же востребован, рекомендуем попробовать пожарить утром итальянские сырники. Для их приготовления вам не понадобится ни много времени, ни даже творог.

В качестве основы для сырников по-итальянски повара используют рикотту. Этот нежнейший сыр дарит готовому блюду необычайно мягкую текстуру. Вот почему остановиться на одной штучке не получается. Рука сама тянется за следующим сырником.

С чем стоит готовить итальянские сырники

Так как итальянцы — большие любители изюма, его следует добавить к рикотте, чтобы приготовить идеальные сырники. Только этот ингредиент необходимо предварительно замочить в вине. В данном случае изюм будет иметь просто восхитительный аромат и структуру. Идеальный для этого вариант — сицилийское вино «Марсала», которое используют итальянские повара.

Ингредиенты

Сыр рикотта500 г Пшеничная мука3 ст. л. Сахар3 ст. л. Изюм30 г Красное вино по вкусу Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Всыпьте изюм в глубокую емкость и залейте его вином. Оставьте при комнатной температуре на 10 минут.В отдельной емкости соедините яйца с сахаром. Взбейте их слегка венчиком. Добавьте пшеничную муку и рикотту. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородности.В полученную массу добавьте замоченный в вине изюм, отжав его от лишней жидкости. Снова всё перемешайте. Накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на полчаса.Сформируйте аккуратные сырнички. Обжарьте их на хорошо разогретой сковороде с подсолнечным маслом до золотистости с двух сторон. Готово!

Посыпьте сырники сахарной пудрой и презентуйте их со свежими ягодами и сметаной. Также это итальянское блюдо можно подавать со сгущенкой. К слову, в предыдущем материале мы рассказывали, как приготовить ее самостоятельно. Чтобы получить вкусную домашнюю сгущенку, вам понадобится всего три ингредиента: молоко, сахар и сода. Через 30 минут у вас уже будет готово идеальное дополнение к нежным сырникам из рикотты. Восхитительно!