Итальянский сметанный пирог к чаю

Нежный сметанный крем — восхитительная начинка для выпечки, которая способна покорить своей воздушностью. Стоит ее правильно приготовить — и все родные захотят полакомиться этим роскошным десертом. Побалуйте своих домашних, подав к следующему чаепитию итальянский сметанный пирог. Они будут в восторге!

Если вашим близким нравятся цитрусовые, придайте тесту неповторимый аромат. Возьмите один крупный апельсин или лимон. Хорошенько помойте фрукт и натрите его цедру на мелкой терке. 10 г такого ингредиента будет достаточно, чтобы десерт обладал легкой цитрусовой ноткой.

В чём выпекать итальянский сметанный пирог

Для приготовления этого лакомства советуем использовать форму для выпекания размером 20 на 14 см. В ней сметанный слой получится очень высоким и пышным. Аппетит проснется лишь от одного взгляда на эту выпечку.

Ингредиенты

Яйцо2 шт. Пшеничная мука1 стак. Сахар1 стак. Сметана200 г Сливочное масло200 г Соль1 щеп. Разрыхлитель1 ч. л.

Приготовление

В глубокой емкости соединяем размягченное сливочное масло с 0,5 стак. сахара. Взбиваем всё до пышной светлой массы.Отделяем желтки от белков. Отправляем последние в холодильник. Добавляем 1 желток к сливочной массе, активно ее взбивая. Всыпаем к полученной массе пшеничную муку и разрыхлитель. Замешиваем однородное тесто. Отделяем от него пятую часть и помещаем ее в морозилку. Остальное тесто накрываем пищевой пленкой и убираем на полчаса в холодильник.Готовим начинку. Взбиваем охлажденные яичные белки с солью. Постепенно вводим оставшийся сахар. Взбиваем всё до устойчивых пиков. Постепенно вводим в белковую смесь сметану жирностью 20 %, активно перемешивая крем ложкой до однородности. Достаем тесто из холодильника. Распределяем его по дну и стенкам формы для запекания, формируя бортики. Прокалываем тесто вилкой.Затем выкладываем начинку, равномерно ее распределяя. Достаем тесто из морозильной камеры. Натираем его на крупной терке, присыпая начинку. Отправляем пирог в разогретую до 170 градусов духовку на 20 минут. Готово!

Чтобы верх пирога подрумянился, а сметанная начинка поднялась, хватит 20 минут в духовке. Перед подачей рекомендуем подождать, пока выпечка остынет. Сметанный крем слегка осядет, потому вы сможете аккуратно разрезать десерт на порционные кусочки.