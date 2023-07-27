Этот соус из 2 ингредиентов можно запросто добавлять в любые каши, супы, использовать к макаронам, мясу, а также готовить с чечевицей и всеми бобовыми. Такой пикантный и так выручает! При этом он достаточно прост в приготовлении. Сочные томаты, остренькие баклажаны и несколько специй делают эту заготовку поистине волшебной.

В магазинах этот итальянский соус под названием «Суго» стоит немалых денег. Поэтому готовить его дома очень приятно и выгодно. Ведь вы сами регулируете остроту и кислинку, а также подбираете лучшие овощи для своей будущей заправки. Редакция «Со Вкусом» рекомендует поторопиться с приготовлением данного соуса, ведь сезон свежайших овощей вот-вот закончится.

Итальянский соус из 2 ингредиентов: нюансы приготовления

Если любите заправки поострее, добавьте немного красного жгучего перца. Уксуса в этом рецепте нет: так полезнее и вкуснее. Соус и без того отлично хранится до года и в любом месте. Важно: перед закаткой тщательно стерилизуйте банки в духовке (15 минут при 100 градусах). Крышки же обдайте кипятком, тогда и проблем с хранением не будет.

Ингредиенты

Помидор5 кг Баклажан3 кг Соль1 ст. л. Сахар4 ст. л. Оливковое масло200 мл Черный перец (молотый)1 ст. л. Кориандр1 ст. л. Розмарин1 ст. л. Базилик2 ст. л.

Приготовление

Помидоры нарежьте небольшими кусочками, аккуратно удаляя плодоножки. Пропустите их через мясорубку, варите в большой кастрюле до закипания. Баклажаны также лишите плодоножки и нарежьте вдоль пластин. Пропустите их через мясорубку, посолите и оставьте в миске на 20 минут. В глубокой сковороде разогрейте оливковое масло. Отожмите баклажанную массу от жидкости и частями выложите в сковородку. Слегка обжарьте и добавьте к кипящим томатам в кастрюлю. Перемешайте. Добавьте в овощную массу соль и сахар. Тщательно перемешайте и варите 20 минут под крышкой на медленном огне. Затем высыпьте в соус кориандр, розмарин, базилик и черный молотый перец. Смешайте компоненты. Кипятите соус под крышкой еще 5 минут. Выложите заготовку в горячие стерилизованные банки, плотно закройте крышками.

Уверяем, с этим соусом домашнего приготовления вы забудете про кетчуп и другие магазинные заправки! Аромат непревзойденный, да и вкус — то что надо! Ранее мы также писали, как сделать вкуснейший соус ткемали из сливы, который идеально сочетается с любым мясом.