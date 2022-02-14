Итальянские спальни: богатство стилей

Мебель для спальни. Выбор современной кровати

Дизайнерские кровати для спальни

В спальне преобразующим элементом обстановки часто становятся дизайнерские кровати.

Выбирая кровать, люди чаще всего ориентируются на несколько ключевых параметров – удобный матрас, долговечность основания, цветовую гамму. Реже стоимость является определяющим фактором. И это неудивительно. Ведь качественный сон – залог крепкого здоровья, источник энергии и хорошего настроения. А экономить на таких вещах не принято. Итак, идеальная дизайнерская кровать – какая она?

Каркас и матрас

Чаще всего дизайнерские кровати имеют деревянное или металлическое основание. Преимущества есть и у первого, и у второго.

Если вы отдаете предпочтение именно каркасу из металла, то убедитесь, что покрытие, нанесенное по периметру, полностью безвредно для организма.

Деревянная основа – более теплый вариант каркаса и в прямом, и в переносном смыслах. Дерево, действительно, не остывает, а по остальным характеристикам считается наиболее экологичным и естественным для спальни материалом. Ясень, бук, береза, сосна, кедр – вот главные породы древесины, используемые производителями для изготовления каркасов.

Однако гораздо важнее выбрать удобный матрас. Идеальный матрас должен быть не слишком мягким и в меру жестким, чтобы ночью легко принимать изгибы вашего тела и позволять мышцам расслабляться. Обратите внимание на наполнитель для матраса. Он должен иметь высокую степень износа, чтобы быстро восстанавливать форму после сна. Съемный чехол станет настоящим подарком для любой хозяйки, заботящейся о здоровье домочадцев. Рекомендуем вам сейчас на сайте https://mobilicasa.ru/catalog/spalni рассмотреть к покупке готовые итальянские спальни.

Обивка

Ткань, кожа и экокожа самые популярные сегодня варианты обивки для кроватей. У каждого свои преимущества.

Ткань смотрится уютно и по-домашнему. Прекрасно подойдет для спален в классическом стиле.