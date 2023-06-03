Итальянский пирог «12 ложек». Готовлю без весов: простой и вкусный рецепт

Пироги плотно вошли в традиции и культурную составляющую многих стран. Например, они играют большую роль в формировании нашей гастрономической культуры. Для многих наша страна ассоциируется именно с румяными пирогами. Они фигурируют во множестве сказок, фильмов и мультфильмов.
В первую очередь вспоминается знаменитый каравай, который выпекался специально для встреч гостей. Пироги — это символ гостеприимства. По этой причине, выпечка несет в себе добрые и бескорыстные побуждения.
Приготовим вкусный и ароматный итальянский пирог.
Ингредиенты для итальянского пирога:
- Яйца — 3 шт.;
- Сахар — 12 ст.л.;
- Ванильный сахар — ч.л.;
- Соль — щепотка;
- Молоко — 12 ст.л.;
- Растительное масло — 12 ст.л.;
- Мука — 12 ст.л.;
- Разрыхлитель — ч.л.
Приготовление итальянского пирога:
В миску разбиваем яйца, высыпаем ванильный и классический сахара, соль. Взбиваем ингредиенты миксером 3-4 минуты, а затем выливаем в смесь растительное масло и молоко.
Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем в яичную смесь, замешиваем жидкое тесто. Выливаем тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментом.
Выпекаем пирог при 180 градусах в духовке примерно 35 минут.
После приготовления рекомендуется посыпать пирог сахарной пудрой.
По желанию его можно украсить кремом, ягодами и фруктами.