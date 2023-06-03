Итальянский пирог «12 ложек». Готовлю без весов: простой и вкусный рецепт

Пироги плотно вошли в традиции и культурную составляющую многих стран. Например, они играют большую роль в формировании нашей гастрономической культуры. Для многих наша страна ассоциируется именно с румяными пирогами. Они фигурируют во множестве сказок, фильмов и мультфильмов.

В первую очередь вспоминается знаменитый каравай, который выпекался специально для встреч гостей. Пироги — это символ гостеприимства. По этой причине, выпечка несет в себе добрые и бескорыстные побуждения.

Приготовим вкусный и ароматный итальянский пирог.

Ингредиенты для итальянского пирога:

Яйца — 3 шт.;

Сахар — 12 ст.л.;

Ванильный сахар — ч.л.;

Соль — щепотка;

Молоко — 12 ст.л.;

Растительное масло — 12 ст.л.;

Мука — 12 ст.л.;

Разрыхлитель — ч.л.

Приготовление итальянского пирога:

В миску разбиваем яйца, высыпаем ванильный и классический сахара, соль. Взбиваем ингредиенты миксером 3-4 минуты, а затем выливаем в смесь растительное масло и молоко.

Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем в яичную смесь, замешиваем жидкое тесто. Выливаем тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментом.

Выпекаем пирог при 180 градусах в духовке примерно 35 минут.

После приготовления рекомендуется посыпать пирог сахарной пудрой.

По желанию его можно украсить кремом, ягодами и фруктами.