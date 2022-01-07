Итоги 2021 года в Севастополе: градостроительство и архитектура

«Севинформбюро» подводит итоги прошедшего года и рассказывает обо всех важных событиях, произошедших за 12 месяцев в разных областях жизни города. Сегодня поговорим, буквально, о лице Севастополя. Победами или поражениями отмечена сфера архитектуры и градостроительства? Чего мы добились в 2021 году, чтобы не потерять уникальный облик любимого города?

Признаемся, 2021 год для севастопольской архитектуры стал не самым удачным. Да, выявлялись новые объекты культурного наследия, да, были интересные исторические находки, но, в целом, подход и отношение городских властей и подрядчиков к ремонту, сохранению и развитию аутентичной градостроительной среды в городе-герое не то, что оставляли желать лучшего, – не укладывались ни в какие рамки допустимого.

Вспомним не победы – их катастрофически мало, но поражения – на ниве архитектуры и градостроительства в Севастополе 2021 года.

Штукатурный подлог на одном из прекрасных объектов послевоенной архитектуры – кинотеатре «Победа». В июне стало известно, что при ремонте парапетов кинотеатра, во время реконструкции Большой Морской, дорогостоящие фирменные смеси разбавляли и подменяли дешёвыми.

В итоге, через год после масштабных работ на красивейшей улице города парапет у кинотеатра «Победа» частично облез, обнажив природный камень и признаки преступления, требующего расследования. Подтверждением подлога стало письмо с экспертным заключением предприятия «Материалы «Реноватор» (изготовителя качественной штукатурки, изначально направленной на объект) об исследовании фрагментов покрытия, обвалившегося с парапетов кинотеатра «Победа», а также анализ исполнительной документации по реконструкции улицы Большой Морской.

АНАТОЛИЙ ПРЯШНИКОВ, аттестованный специалист Министерства культуры РФ по реставрации объектов культурного наследия: «Мы подняли акты выполненных работ, посмотрели, сколько там было списано, в том числе и на кинотеатр «Победа», а потом ещё по 11 участкам, где эта же фирма «Технологии реставрации» аналогичные работы производила, и оказалось, что там огромное количество этого материала реставрационного списано».

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Фактически, речь идёт о том, что коллеги направили в наш комитет материалы, подтверждающие использование некачественного материала при покрытии подпорной стены у кинотеатра «Победа».

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Коллеги, поступило предложение направить это письмо в Управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Севастополю с просьбой провести проверку информации, представленной в этом обращении, и принять меры, установленные действующим законодательством».

Эти странные «технологии» распространились и на другие подпорные стены Севастополя, сложенные природным белым камнем. Насколько для города важны вид и характер подпорных стен и лестниц, нашим зрителям объяснять не надо. Но вот для подрядчиков, работающих на дорогих для сердца каждого севастопольца объектах, это очевидно не так.

АНАТОЛИЙ ТУМАНОВ, реставратор первой категории памятников каменного зодчества:

«Нарушена технология. Во-первых, обещали, что натуральный камень зачистят и укрепят. Но вместо этого, как и на кинотеатре «Победа», отштукатурили, покрыли слоем этого материала и швы нарисовали спичкой или мастерком».

АНАТОЛИЙ ПРЯШНИКОВ, аттестованный специалист Министерства культуры РФ по реставрации объектов культурного наследия: «Нет таких в принципе технологий. Опять же, исходя из интервью губернатора, который сказал, что его проконсультировали специалисты – он их не называет. Они утверждают, что, покрыв облицовочный материал, особенно известняки, смесями данными, можно без утраты их потом просто снять этот материал и продолжить их реставрацию. Заявляю – это невозможно. При этом утрачивается сам материал».

Утрата материала еще одним варварским способом грозит и фасадам исторических домов по улице Большой Морской. При работах на объекте культурного наследия – доме №24 – рабочие провели странные манипуляции. Известняковые блоки в цокольной части здания сделали похожими на подушечки, а затем с помощью перфоратора выдолбили на камнях узоры. Сначала – на боковых гранях, позже – и на лицевой поверхности.

АНАТОЛИЙ ТУМАНОВ, реставратор первой категории памятников каменного зодчества: «В конце концов, нельзя менять внешний облик объекта. Мы видим, что тут происходит. Если раньше камни цокольного этажа были гладкими, там были просто скосы и углы, то теперь на камнях какие-то узоры Деда Мороза. Посмотрите, сколько от камней упало фрагментов в результате этого воздействия!»

Разницу между правильным и неправильным бучардированием аттестованный специалист Министерства культуры РФ по реставрации объектов культурного наследия Анатолий Пряшников показал на примере – своим инструментом, на обломке известняка:

«Сразу хочу сказать, это не с фасада. Не надо меня потом в чем-то обвинять. Хочу показать: что такое бучарда и какая у нас при этом получается фактура. Поехали. Вот посмотрите: ничего не замечаете? Так был и построен весь Севастополь. Но для этого нужно желание, нужны руки, нужны каменотесы и воля властей, чтобы навести наконец порядок в сфере реставрации. Потому что это, как мне кажется, уже финал. Мы достигли дна».

А устремились мы на это дно в самом начале года. Лазаревские казармы, построенные в 1830-1840 годах, выстояли при Первой обороне Севастополя, пережили бомбёжки фашистов во время Великой Отечественной. Былой величественный вид им вернули в 1949 году в послевоенный период восстановления города-героя. Девять белоснежных зданий в стиле ампир узнает любой, кто когда-либо бывал Севастополе. Морской фасад города невозможно представить без Лазаревских казарм.

В начале февраля 2021 года выяснилось, что 19 лет новые хозяева корпуса «Е» – филиал Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова – постепенно проводили ремонт некоторых помещений исторического здания. Кардинально преобразились первый и цокольный этажи, а также частично второй и третий. В исторические камни «впился» металлический каркас, который прячут за гипсокартоном. А теперь – и белокаменные фасады стали стремительно покрываться кипенно-белой штукатуркой.

Вернуть им исторический вид практически невозможно. И всё это произошло без согласования с Управлением охраны объектов культурного наследия, с историками и реставраторами.

СТЕПАН САМОШИН, заместитель председателя Севастопольского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры:

«В Севастополе была и остаётся огромная проблема повреждения объектов культурного наследия. Здесь мы столкнулись с очередным примером варварства и вандализма. Лазаревским казармами почти 200 лет. Это действительно историко-архитектурная реликвия нашего города. Сейчас мы даже не представляем, какого труда, времени и сил стоило их строительство. В том числе и загубленных человеческих жизней, потому что на добыче этого инкерманского камня накануне Крымской войны реально гибли люди».

Проблему повреждения или уничтожения объектов культурного наследия и других архитектурных ценностей Севастополя после объясняют случайными «ошибками», промахами согласованности или бюрократизмом, но на самом деле её суть – некомпетентность и прямое нарушение закона.

Еще один пример попустительства со стороны властей города к перечисленным выше явлениям на протяжении десятилетий – уничтожение панорамного вида с улицы Адмирала Макарова и 1-го Бастиона.

ЛЮБОВЬ ИЩЕНКО, председатель 8-го территориального Совета ветеранов Севастополя: «Раньше здесь была просто площадка, были дорожки, по которым люди ходили. Сейчас народ, мамочки с колясками идут просто по большой дороге. И потом – забрать, конечно, уникальное место Ушаковой балки, я считаю, это верх, просто, не то, что непорядочности, это вообще вне закона. Мы надеемся, что власть нас услышит, что заборы будут убраны и будет восстановлено наше общественное пространство и видовое пространство на нашу Севастопольскую бухту».

МИХАИЛ ЧАЛЫЙ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Улица Адмирала Макарова (внимание!) входит в границы исторического поселения федерального значения на Корабельной стороне города Севастополя. Охране подлежат, в частности, трассировка, размеры исторической линии застройки улицы Адмирала Макарова, формы и габариты Ушаковой балки, естественные террасы балок и берегов (терраса вдоль улицы Адмирала Макарова), а также свободная от застройки территория, включая незастроенные склоны оврагов и балок».

ЕЛЕНА ЧЕБОТАРЕВА, жительница дома №11 по ул. Адмирала Макарова: «Это был морской фасад города. То есть все корабли, которые входили в Севастопольскую бухту, они видели красивые дома. Что мы сейчас видим?»

Заборы из профнастила и уродливые трёхэтажные коттеджи. Разумным подходом к градостроительству или просто законной застройкой здесь и не пахнет.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Понятно, что это было осознанное нарушение закона с попыткой «прокачать» здесь свою ситуацию. И об этом публично было заявлено, что это делать нельзя. Я непублично приезжал туда, смотрел – это не нужно было делать, не нужно было там строиться».

Да, правительство города признало факт того, что частное строительство по чётной стороне улицы Адмирала Макарова незаконно. Да, суд вынес решение о приостановке каких бы то ни было работ на одном из участков ЖСТИЗ «Зелёный гай» – там, где оно вошло в активную фазу в 2021 году. Но дождутся ли севастопольцы каких-то волевых решений по достаточно запущенной ситуации с уничтожением уникальной исторической территории на Адмирала Макарова?

Большинство специалистов в области архитектуры и градостроительства первопричиной всех современных севастопольских неудач в сфере строительства и сохранения культурного наследия считают слабую нормативную базу. Во-первых, город не имеет актуального Генплана.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Есть старый Генплан, в котором очень много недостатков. Не 2005 года, а тот Генплан, который прошёл горнило обсуждений. Понятно, что к нему есть много вопросов, понятно, что отсутствие Генплана, как документа, тормозит огромное количество процессов в городе, связанных с инвестицией, с землёй, со всем. Естественно, к нему надо приступать».

Тем не менее, из года в год презентация стратегического документа, по которому должно идти развитие Севастополя, переносится на более поздний срок. В начале 2021-го Правительство города намеревалось направить документ со всеми изменениями на утверждение в Законодательное собрание к концу года, а также утвердить Правила землепользования и застройки Севастополя. Генплан – представление о том, как будет развиваться город в будущем, ПЗЗ – инструмент в достижении намеченного развития. В 2022 год мы вошли без этих важнейших документов.

МАКСИМ ЖУКАЛОВ, директор Департамента архитектуры и градостроительства Правительства Севастополя:

«Мы, конечно, собирались несколько раз. Уже отрабатывали транспортную схему, схему коммунальной инфраструктуры, социальных объектов. То есть смотрели, насколько сейчас те решения, которые заложены в проект Генерального плана, это численность населения – потому, что перепись прошла, мы ожидаем ее результатов, от этого будет зависеть и демографический состав, соответственно, он повлияет на объекты социальной инфраструктуры обязательно. Сейчас идёт синхронизация решений в проекте Генерального плана и в планах по развитию систем, сетей ресурсоснабжающих организаций… То есть, такие вещи – они сейчас дорабатываются. Наверное, очень сильно может повлиять на зонирование в проекте Генерального плана – это обсуждение Правил землепользования и застройки. Функциональное зонирование Генерального плана будет обязательно доработано с учётом границ территориальных зон в Правилах».

Старт общественных обсуждений Правил землепользования и застройки десяти муниципальных внутригородских округов Севастополя, которые обязательно будут проходить очно, с выставкой экспозиций во всех районах города, директор Департамента архитектуры Максим Жукалов анонсировал на конец января 2022 года.

МАКСИМ ЖУКАЛОВ, директор Департамента архитектуры и градостроительства Правительства Севастополя: «Правила содержат в себе все параметры разрешённого строительства, предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков – такие, как парковки, озеленение, машиноместа, разворотные площадки, и много-много иных параметров. В том числе в границах исторического поселения это будут также требования к материалам, которые могут быть использованы при строительстве объектов».

Важность такого нормативного документа сложно переоценить, если вспомнить, как часто севастопольцам приходится спасать аутентичные лестницы, дома, подпорные стены, малые архитектурные формы и брусчатку от внезапной и беспощадной реставрации.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «Была допущена ошибка при разработке проектной документации. Отсутствовал полностью раздел о сохранении объектов культурного наследия. Мы столкнулись с этими проблемами в начале года. Есть технические правки по проекту. Это связано и с толщиной применяемого камня, и с технологией укладки самой брусчатки».

Пример вопиющей халатности, которую то и дело позволяют себе подрядчики на объектах строительства в Севастополе, в конце лета красочно продемонстрировали работники ООО «Крымстроймост», ремонтирующие улицу Суворова.

«Все мыслимые и немыслимые нормы укладки брусчатки нарушены. Мы можем в любом месте подойти, спокойно взять и вынуть любой камень. Он уложен с огромными зазорами, не притёртый и засыпан какой-то мурой».

«По поводу толщины, видите? Где у него лицо? Этот камень уже просто положен на ребро. Это брусчатка. А это человек устал и кинул сюда наш мраморированный известняк. Получите к первому сентября».

АНАТОЛИЙ ПРЯШНИКОВ, аттестованный специалист Министерства культуры РФ по реставрации объектов культурного наследия: «Назовите фамилии тех специалистов, которые осуществляют контроль на этом участке? Изначально этот участок неправильно начинали укладывать, неправильная технология была применена. Так надо было останавливать в самом начале. А кто теперь людям, подрядной организации, которая это сделала, заплатит за выполненную работу? Кто? Я уверен, что заказчик, раз он их не остановил, не выдвигал им никаких требований. Сделали, как могли».

«Как могли» – характеристика и другого ремонта на аутентичном объекте исторического центра города. Не загрунтованные, но оштукатуренные балюстрады на фоне огромных пятен выступающего из тела подпорной стены цемента – «полуфабрикат из мазни» – это то, во что превратили когда-то одну из самых красивых лестниц Севастополя работники общества с ограниченной ответственностью «Стройком».

ИВАН КОМЕЛОВ, член Севастопольского штаба Общероссийского народного фронта: «Часть верхнего сливного козырька покрашена краской. Вторая часть не покрашена. Балясины оставлены в недоделанном состоянии по причине того, что они будут выкрашены в какой-то пастельный тон, более характерный для севастопольской архитектуры».

АНАТОЛИЙ ПРЯШНИКОВ, аттестованный специалист Министерства культуры РФ по реставрации объектов культурного наследия: «Вы можете посмотреть любую стенку дореволюционную или довоенную. Вы не увидите такого как здесь. Вы увидите красиво подогнанные блоки притёртые, бесцементную кладку. Если и есть кладка – она однозначно известково-песчаная. Без добавления цемента. Не вдаваясь в технические подробности, цемент применять с нашими известняками категорически нельзя».

Всё это происходит при наличии градостроительных регламентов, в которых уточняется – при любых работах в историческом поселении необходимы специальные проекты, которые будут учитывать максимальную сохранность уже имеющихся объектов.

ЕЛЕНА МАСЛОВА, архитектор-градостроитель, аттестованный Минкультом РФ эксперт историко-культурной экспертизы: «Жители города точно знают, что такое историческая среда. Это не просто камень или просто дерево. Историческая среда подразумевает пространство, в котором мы находимся и для туристических целей, и для города Севастополя. Другое дело, я не могу понять, почему соответствующие органы не дают очень подробных рекомендаций проектировщикам».

Отдельно при работе с каждым объектом в границах исторического поселения инженерам необходимо разрабатывать научно-исследовательскую документацию, в которой должно отражаться изначальное историческое состояние объекта. Это должно помочь сохранению существующего архитектурного облика города. Но почему до сих пор эта важнейшая задача кажется важной только отдельным энтузиастам, и каждый новый год приносит Севастополю новые поводы бороться за свою уникальность – с равнодушными чиновниками и некомпетентными подрядчиками?

АНАТОЛИЙ ПРЯШНИКОВ, аттестованный специалист Министерства культуры РФ по реставрации объектов культурного наследия: «Я создал некий краткий, но очень ёмкий регламент проведения работ при реставрации и реконструкции подпорных стен Севастополя. Передал его в Правительство. Потратил своё личное время и знания, вложил душу. А оказалось – это никому не надо. Всё, о чём мы договаривались – полный ноль».

Затяжной провал работы подрядчика – хорошо знакомого севастопольцам – в этом году продолжали наблюдать жители города и на великолепном здании Художественного музея имени Крошицкого. В течение трёх лет чиновники вели переговоры с компанией «Гуар» и дважды расторгали договоры с этой организацией, а одно из красивейших зданий Севастополя простаивало с дырявой крышей и без окон.

Только в июле 2021 года за работу взялась компания «Асгард». Задачи: выполнить капитальный ремонт крыши, заменить внутренние инженерные коммуникации, перекрытия, оштукатурить фасад со стороны двора и восстановить мраморную парадную лестницу.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Деньги 2018-2019 годов были не освоены и утеряны. Сейчас мы их восстанавливаем из Резервного фонда. Уже соответствующие документы поданы. Контракт сейчас заключен на действующий лимит – 175 миллионов рублей – этот первый этап строительно-монтажных работ планируется завершить в декабре 2021 года. 240 миллионов планируется к восстановлению, и дальше уже объект будет завершён».

Полное завершение работ в Музее имени Крошицкого намечено на август 2022 года. В здании должны установить дубовые окна и двери. А пока общественность переживает, что длительный простой в работах вызвал накопление сырости в незащищённых стенах, которая могла серьезно навредить брошенному зданию.

ИРИНА РОМАНЕЦ, директор Департамента культуры Правительства Севастополя: «Мы на всех своих объектах реально сталкиваемся с этим. Сегодня небольшая технологическая проблема – её решить. Наши генеральные подрядчики, которые ведут эту работу, предусмотрели. Мы отдельно даже рассматривали под председательством Иллариона Юрьевича [Гапицонова] технический совет по этому поводу. Этот вопрос рассматривался. Мы не видим там угроз».

Другой исторический объект, дорогой сердцу многих поколений севастопольцев – летняя эстрада «Ракушка» – в 2021 году была спасена от варварского улучшения. И снова именно общественности пришлось привлекать внимание властей на то, как уникальный исторический объект уродуют бетоном, плюя на его охранный статус. После скандала в 2020 году новым проектом «Ракушки» занялись в Москве.

ИЛЬЯ ЧУДАЕВ, реставратор ООО «Архант»: «Система зрительного зала сохраняется трёхлепестковой, к лавкам добавляем спинки, чтобы люди могли не на 2-5 минут присесть, а достаточно длительное время и сидеть смотреть целые концерты».

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Мне очень понравился первый вариант. Я считаю его абсолютно точным попаданием в стилистику Севастополя. Добавить больше нечего, я обеими руками за первый вариант».

Реконструкцию летней эстрады по новому проекту обещали завершить к 1 декабря. Не получилось.

ИРИНА РОМАНЕЦ, директор Департамента культуры Правительства Севастополя: «На сегодняшний день обязательства строителей держат. Они говорили, что все основные работы будут завершены до конца этого года. Мы сдадим, но ограничения действуют, но прямо открывать до Нового Года смысла нет, но всё это будет приведено в соответствие. Как только будет возможность, то обязательно. Вот Игорь Анатольевич как раз говорил о том, что это будет первая площадка в Севастополе и мы вообще её будем задействовать нон-стоп».

Спасённую «Ракушку» открыли по-тихому, без официальных мероприятий, но с визитом губернатора – 30 декабря.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Обещанного три года ждут, но, несмотря на все сложности, фактически завершили реконструкцию знаменитой летней эстрады. Оркестр наш замечательный сегодня здесь. Поэтому, я надеюсь, что все новогодние праздники наш департамент культуры организует, что здесь будет хорошо, тепло, уютно, музыкально, танцевально – как хотите. На архитектурном совете было принято решение, которое было поддержано севастопольцами, сделать эстраду летнюю в тех параметрах, в которых она исторически была на Приморском бульваре. Вся территория спланирована так, как должно быть, все благоустройство завершено. Осталось сегодня дособрать вторую часть скамеек. Скамейки, кстати говоря, уникальные: отливаются на севастопольском заводе «Молот». Я очень порадовался, что еще и наши производители здесь задействованы».

Если говорить о победах – пусть и небольших, нельзя не вспомнить, что в августе 2021-го впервые за четыре года состоялось заседание Градостроительного совета Севастополя. На повестке стояло обсуждение перспективных для застройки территорий города.

Изначально таких территорий предлагалось 7, в их числе – Красная горка, но председателю постоянного комитета Законодательного собрания по градостроительству и земельным вопросам Вячеславу Горелову удалось отстоять от урбанизации большой зелёный участок Севастополя.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя:

«Ну, во-первых, эта территория исключительно интересна с точки зрения ландшафта. С точки зрения того, что к ней примыкает особо охраняемая природная территория Максимова дача. Она находится между двумя балками. И застройка этой территории может повлечь за собой проблемы с водосбором. За минувшие 150 лет в городе Севастополе, в центральной его части количество озеленённых территорий не выросло. Вот смотрите, пожалуйста: существует Матросский бульвар, существует Приморский бульвар, который был разбит на месте Николаевской береговой батареи, и существует Исторический бульвар. Всё».

В декабре Градостроительный совет окончательно определился с городскими зонами перспективной застройки. Это:

— Участок №1 «Северный». Площадь – чуть более 268 гектаров. По задумке проектировщиков, на территории появятся многоквартирные дома, гостиничный комплекс, бизнес-центр, ледовый дворец, аквапарк, киноконцертный и торгово-развлекательный комплексы, цирк, транспортно-пересадочный узел и так называемый Правительственный квартал.

— Участки №3 и №4 расположены на Сапун-горе. Это одни из самых сложных территорий с точки зрения планирования будущей застройки. На 188 гектарах планируется возвести многоквартирные дома, школы и детские сады, торговые объекты и объекты здравоохранения, в том числе и физкультурно-оздоровительный комплекс.

— Участки №5 и №6 – это районы 6-го и 7-го километров Балаклавского шоссе. На 6-м километре планируется застроить почти 92 гектара. На 7-м километре, между Балаклавским шоссе и шоссе Генерала Моргунова, под застройку пойдут 67 гектаров.

— Последний участок площадью в 148 гектаров расположен в районе Молочной балки. Здесь построят школы, детские сады, торговые объекты и объекты здравоохранения.

Все 6 участков – это 3,8 млн квадратных метров жилья и примерно 150 тысяч человек населения. В Правительстве озвучили, что не менее 7% процентов новых квартир должны быть выделены севастопольцам по социальным квотам.

МАКСИМ ЖУКАЛОВ, директор Департамента архитектуры и градостроительства Правительства Севастополя: «Если мы берём последний Градостроительный совет, то там обсуждалось уже и 10, и 15, и 20%. Здесь это будет решаться при заключении договора о комплексном развитии».

Директор городского Департамента архитектуры и градостроительства уточнил, что перспектива развития этих территорий уходит на десятилетия вперед, поэтому нельзя говорить, что перечисленные районы внезапно прирастут, вызвав некий коллапс.

МАКСИМ ЖУКАЛОВ, директор Департамента архитектуры и градостроительства Правительства Севастополя: «Все эти территории не будут вовлечены одномоментно в оборот. Однозначно. Во-первых. Во-вторых, всё-таки, технические решения в отношении возможности застройки с учётом систем инженерно-технического обеспечения будут превалировать при реализации проектных решений».

О серьезных планах федерального центра запустить в Севастополе и Крыму механизмы комплексного развития территорий, которое в регионах называют «реновацией», стало известно в августе, когда об этом в комментарии агентству РИА Новости заявил заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин:

«И у Крыма, и у Севастополя такие площадки уже подобраны. И цель нашего последнего совещания – в том числе ускорить работу по этим площадкам»

Но в Севастополе считают, что проект постановления местного Правительства «О порядке комплексного развития территорий» необходимо дорабатывать и в отсутствие Генплана выбирать другие пути ведения градостроительной политики в городе.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, председатель комитета по градостроительству и земельным вопросам Заксобрания Севастополя: «Что происходит за последние семь лет в Севастополе, напоминает некоторый эксперимент. Давайте мы сначала построим Балаклавскую марину, застроим мыс Херсонес, мыс Хрустальный, построим «Новый Херсонес», какой-то мост или тоннель, электричку проложим. А уже после этого будем что-то решать. Так не пойдёт. Сначала стратегия, затем Генеральный план, Правила землепользования и застройки, а затем уже всё остальное: реновация, перереновация и всё остальное».

В декабре Правительство города принимает решение, что реализация проектов комплексного развития территорий будут напрямую опираться на Генеральный план и Правила землепользования и застройки. Максим Жукалов пояснил – Департамент архитектуры и градостроительства будет согласовывать комплексное развитие территорий только после утверждения Правил землепользования и застройки, в которых и будут указаны зоны, подлежащие реновации.

Однако любая реновация и любое новое строительство в любом районе Севастополе рискуют столкнуться с реальными трудностями согласования таких шагов с местными жителями, ведь всё это – однозначно изменение их привычной жизни.

МАКСИМ ЖУКАЛОВ, директор Департамента архитектуры и градостроительства Правительства Севастополя: «Везде есть и конфликты, и противоречия между правообладателями земельных участков, жителями, органами власти, теми ограничениями, которые установлены в отношении той или иной территории, в её использовании».

Попытка точечной застройки на улице Кокчетавской летом 2021 года провалилась по совокупности факторов, о которых мы уже говорили: здесь помешали и скоропалительность решений, и отсутствие инфраструктурных и нормативных обоснований развития района. Правительство Севастополя посчитало, что улица Кокчетавская – хорошая площадка для размещения многоквартирных домов для детей-сирот, местные жители были уверены в обратном.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «На мой взгляд, это очень качественные будут дома, т.е. это монолитная серия. Выполнена в заводских условиях. Этот дом собирается как конструктор лего. В нём сразу, в этих панелях, будут заложены электрические сети. Это существенно ускоряет процесс строительства».

ОКСАНА БАРАНОВА, жительница дома №28 по улице Кокчетавской: «Здесь не хватает нам коммуникаций. Эти коммуникации изначально строились более 20 лет назад. Жилой район растёт, квартиры растут, техника у всех растёт, не справляются наши ТП – оно горит. За последний год два раза горело. Канализационная подстанция у нас здесь своя, потому что мы находимся ниже городской канализации. Она точно так же не справляется. Постоянно вызываем машину, которая у нас выкачивает канализацию».

После двух месяцев размышлений в Правительстве города было принято решение перенести строительство домов для детей-сирот в другое место.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Мной принято решение: на этой территории строительства дома не будет происходить, поэтому до конца недели я поручаю Вам убрать строительный забор, остатки всех изысканий, чтобы ничего там не напоминало о начале строительства. И до конца недели подготовьте предложения по новой площадке строительства дома для сирот. Подобного рода решения без обсуждения на Градостроительном совете больше никто принимать не будет».

В декабре Градостроительный совет определился с тремя новыми площадками под строительство домов для детей-сирот – на Северной стороне города и в Инкермане. Но, как оказалось, мнение местных жителей и там не спрашивали.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Предварительно, и там и там общение с [местными жителями] проведено было, и никто особо никаких претензий не высказывает по поводу застройки. Илларион Юрьевич, или опять я поеду туда через 2 месяца?»

ИЛЛАРИОН ГАПИЦOНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя:

«- Мы подумали, что первично, наверное, всё-таки решение принять градостроительным советом, и дальше уже выходить в народ.

— Неправильно вы подумали».

Хорошей новостью ушедшего года стало то, что менее глобальные, но не менее важные объекты – лестницы, подпорные стены, булыжные мостовые, элементы дворов и ансамблей многоквартирных домов, расположенные на территории исторического Севастополя – теперь защищены на федеральном уровне. Крупный перечень важных для сохранения исторического облика нашего города изменений внесли в приказ Министерства культуры России «Об историческом поселении».

Помимо внушительного расширения списка объектов, подлежащих охране, документ теперь чётко определяет, как эти объекты должны выглядеть.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя:

«Внутриквартальные лестницы охраняются дополнительно. Охраняется их местоположение, пространственные и конструктивные решения, габариты, архитектурно-художественное оформление. Очень важно – техника исполнения, количество и габаритные размеры лестничных маршей и площадок, материал ступеней, материал и характер обработки лицевых поверхностей, материал и характер ограждений.

Это абсолютно важное уточнение, потому что, если следовать, формально, предыдущей редакции приказа №2 Министерства культуры – можно было вносить какие-то изменения, менять материал, менять способ его обработки и так далее. Вы, наверное, помните, когда выполняли ремонт булыжной мостовой по улице Василия Кучера, некие деятели почему-то решили, что можно исторический камень взять, разбить пополам и перевернув неровной частью наружу, выложить его. Теперь сказано, что охраняется тот самый камень, который исторически лежит на этих улицах.

Теперь, если вдруг на архитектурно-художественный совет придёт некий проект ремонта подпорной стенки, мы скажем: «У нас есть приказ Министерства культуры. Будьте добры, сложите эту стенку из того самого камня, из которого она была сложена раньше. И не надо никаких облицовок, никаких штукатурок, бетонных облицовок и всего остального».

Такой подход к ремонту, строительству и реконструкции на улицах Севастополя – самый правильный. А компании, которые могут отказаться впоследствии от работы на объектах, в отношение которых утверждён более жёсткий регламент охраны, просто не нужны нашему городу.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Это проблема этих компаний. Если вы хотите работать в Севастополе – будьте добры учитывать нормативно-правовую базу. Мы в течение семи лет говорим, что необходимо жить по закону. Вот закон, который касается исторического центра города. Если вы хотите работать в Севастополе – вот норма закона, будьте добры её исполнять. Не можете исполнять – вы свободны».

2022 год наверняка не будет легче для тех, кто болеет за классический облик белокаменного Севастополя. Но – посмотрим в него с оптимизмом. Этот год должен принести нам два главных градостроительных документа – Правила землепользования и застройки, а также Генплан – при наличии которых воплощать в жизнь странные архитектурные решения будет гораздо сложнее. Или вовсе невозможно.

Поздравляем вас с Новым годом, пусть красота нашего города продолжает радовать и вдохновлять вас каждый день!