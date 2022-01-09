Итоги 2021 года в Севастополе: строительство дорог

«Севинформбюро» подводит итоги прошедшего года и рассказывает обо всех важных событиях, произошедших за 12 месяцев в разных областях жизни города. Сегодня поговорим об одной из самых важных тем для каждого горожанина – о дорогах. Чем запомнился 2021-й год севастопольцам? Что изменилось на городских и сельских дорогах за это время?

Прошедший 2021 год стал для нашего города непростым в плане передвижения по городским и сельским дорогам. Летом основные транспортные магистрали были заполнены потоком машин – и местными, и приезжими. В не сезон, когда загруженность дорог должна была быть меньше, автомобилисты все равно стояли в пробках из-за ремонта покрытия или погодных условий. Как можно оценить прошедший год с точки развития дорожной сферы?

Для начала давайте поговорим о цифрах. В начале декабря Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя отчитался о результатах работы. По словам Павла Иено, директора Дептранса, за отчётный период в городе провели работы на 74 объектах, общей протяжённостью более 52 километров. Среди них – капремонты на улицах Галины Петровой, Железнякова, пересечении Античной и Челнокова и на улице Колобова. На реализацию программы нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в первом полугодии Севастополь дополнительно получил 200 миллионов рублей из резервного фонда России. Эти средства пойдут на завершение 16 объектов, общей протяжённостью 13,5 километров.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя: «Была достигнута экономия денежных средств в размере 18,8 миллионов рублей. На эти деньги дополнительно дорожниками выполняются ремонты на 3 объектах, протяжённостью 2,2 километра. Работы на этих объектах будут завершены до 10 декабря 2021 года».

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2022 год заключено 100% необходимых контрактов. Всего предусмотрен ремонт 24 дорог, из них 1 –капитальный. За 986 с половиной миллионов рублей в порядок приведут 37 километров проезжей части.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя: «Второе направление – выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог, финансируемых по соглашению с Правительством Москвы. Количество объектов – 18. Общий объём финансирования на 21-й год – 1,2 миллиарда рублей. Завершены 7 объектов, протяжённостью 5,8 километров. В высокой степени готовности 4 объекта, протяженностью 3,9 километров. Это улица Карантинная и Авдеева, Адмирала Владимирского и Тараса Шевченко».

В активной фазе остаются 6 объектов. Завершить их удастся лишь в 2022-м году. Затягивание сроков Павел Иено объяснил долгой процедурой получения порубочных билетов. Третье основное направление работы Департамента транспорта по итогам уходящего года – реализация Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2025 года.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя: «Кассовое исполнение за 2021 год составляет 96%. Общий объём финансирования на 2021 год это 6.3 миллиарда рублей».

Что касается основных объектов, на которых велись работы. Несомненно, самый крупный и важный из них – продолжающееся строительство финального, 8-го этапа трассы «Таврида». Контракт на его возведение был подписан в июне 2020-го, однако масштабные работы начались именно в этом году. Реализация проекта была разделена на две очереди.

Первая – реконструкция автомобильной дороги Севастополь-Инкерман. В частности, реконструкция транспортной развязки и существующего путепровода через улицу Чернореченскую и железнодорожные пути, путепровода через улицу Нефтяная и железнодорожный путь, а также моста через реку Чёрная.

Вторая очередь – строительство транспортной развязки в двух уровнях: в районе полигона ТБО с путепроводом тоннельного типа и строительство транспортной развязки «Ялтинское кольцо». На конец года работы были выполнены примерно на 47%. Как бы не хотелось дорожникам, но строительные работы всё равно доставили севастопольским водителям неудобства. Довольно остро автолюбители почувствовали это в момент перекрытия улицы Чернореченской.

Напомним, городские власти приняли решение с 1 августа запретить прямой съезд на улицу Чернореченскую на развилке с Президентской трассой. Движение по этой дороге было разрешено только пассажирским автобусам.

СЕРГЕЙ ВОЛКОВ, заместитель директора ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры»: «Необходимо было ввести ограничения по улице Чернореченской, связанные с тем, что будут проводится работы по возведению мостового сооружения, подпорных стен и, соответственно, выход на проектные отметки. На сегодняшний день введено ограничение движения для личного транспорта, потому что нет возможности обеспечить встречный разъезд двум потокам».

Однако, запрет на проезд касался только легковых и грузовых автомобилей. По улице Чернореченской продолжили движение 6 маршрутов общественного транспорта, а также школьные автобусы. Для них создали специальные «окна» для проезда в виде шлагбаумов. Ехать по улице Чернореченской на автобусе стало гораздо удобнее и быстрее.

АНДРЕЙ ГРЕЙС, водитель автобуса: «Вообще – это шикарно и великолепно. Никто не мешает, поэтому замечательно короче ездить, замечательно. Быстрее, да. Гораздо быстрее будут добираться. Дорога более свободная, поэтому да, быстрее».

Сквозной проезд по улице Чернореченской по плану планировалось вновь открыть только в мае 2022 года. К этому времени сотрудники компании-подрядчика – АО «ВАД» должны были закончить строительство двух водопропускных труб, подпорной стенки, а также перенести линии электропередач, а затем возвести новый путепровод и мост через Чёрную речку. Однако открытие улицы Чернореченской состоялось намного раньше срока. Дорожники «переиграли» схему движения, пустив основной поток транспорта через Сахарную головку.

Ещё более остро горожане отреагировали на новость о закрытии Ялтинского кольца. В начале августа жизнь севастопольских автомобилистов изменилась – один из главных круговых перекрёстков на въезде в город был перекрыт, движение запустили по объездным путям. Схема проезда была организовано по так называемому «севастопольскому трилистнику». Дорожники пояснили – это временная вынужденная мера, которая продлится почти два года.

Новая схема движения нужна для того, чтобы подрядчик по строительству севастопольского этапа трассы «Таврида» – компания «ВАД», смог на месте кругового перекрёстка возвести современную двухуровневую развязку тоннельного типа.

АЛЕКСАНДР КУМИНОВ, заместитель начальника строительного управления АО «ВАД»: «На данный момент производятся работы по устройству монолитного сооружения «путепровод тоннельного типа». Подготовительные работы по переустройству сетей: сети связи, электросети, водопроводы и устройство объездной дороги».

Спустя четыре месяца севастопольские водители полностью адаптировались к новой схеме движения в районе Ялтинского кольца. Напомним, общий ввод в эксплуатацию 8 этапа трассы «Таврида» запланирован на 2023 год.

Финальный этап трассы «Таврида» увеличит пропускную способность, будет способствовать обеспечению туристической привлекательности полуострова и экономическому развитию города. В рамках своего июльского визита в Севастополь вице-премьер России Марат Хуснуллин поставил местным властям задачу – закончить строительство 8-го этапа федеральной трассы «Таврида» раньше положенного срока. По мнению губернатора Севастополя Михаила Развожаева, подрядчик – компания «ВАД» с поставленной задачей справится.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Интенсивность, которую могут наблюдать севастопольцы и гости города, говорит о том, что дорога строится активно, строители идут с опережением графика. Понятно, что определённые неудобства это всё доставляет, но лучше вперёд закончить и уже пользоваться полноценной трассой».

Продолжая тему строительства 8-го этапа трассы «Таврида», стоит заметить, что городские власти приняли ещё одно решение – обновить дорожное полотно на подъезде к Ялтинскому кольцу. Небольшой участок трассы «Севастополь-Инкерман», протяжённостью чуть менее четырёх километров – важнейшая магистраль для въезда в город. Чтобы четырёхполосная городская дорога соответствовала новой федеральной трассе, ее начали ремонтировать.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя: «Было принято решение, что в рамках строительства трассы «Таврида» выполнить ремонт верхнего покрытия всех основных въездов из щебёночно-мастичного асфальтобетона, по аналогии с Камышовым шоссе. Поэтому на сегодняшний день работы ведутся на трассе Севастополь-Инкерман, точно такие же работы проводятся на Ялтинской трассе. До 1 декабря данные работы будут закончены».

Работы на этом участке, от торгового центра «Домино» до Ялтинского кольца, начались 28 октября. Подрядчиком выступила компания «Крымдорстрой». Стоимость госконтракта – 172 миллиона рублей. На объекте было задействовано 16 единиц техники и более 30 работников. Дорожники выполнили фрезерование, устранили все неровности и просадки, и уложили выравнивающий слой асфальтобетона.

АЛЕКСАНДР ШИРЯЕВ, начальник отдела ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя»: «Мы используем на данном участке ЩМА – это щебёночно-мастичный асфальтобетон. Он рассчитан на более интенсивное движение. Он более долговечный так как тут большой трафик, соответственно есть необходимость укладывать именно такой асфальт».

Ремонт этого участка дороги на въезд в Севастополь подрядчик закончил в начале декабря текущего года.

Ещё одна характерная особенность уходящего года – в Севастополе начался долгожданный процесс асфальтирования грунтовых дорог.

Одним из первых стал участок длиной чуть более двух километров в районе Юхариной балки.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя: «Это начало большого процесса, которым мы занимались на протяжении всего года. Все знают о проблемах города Севастополя с грунтовыми дорогами, которые не стоят на балансе Департамента транспорта, и о том, что надо этими дорогами заниматься. Прошли в течение этого года достаточно сложный процесс, определили механизм, по которому можно выполнять асфальтирование грунтовых дорог».

Суть предложенного механизма – провести ремонт подобных дорог в рамках статьи «Благоустройство». В Правительстве города определили перечень – порядка 50 грунтовых дорог. В течение ближайших трёх лет каждую из них приведут «в порядок». Кроме того, список будет постоянно пополняться, добавить ту или иную грунтовку можно будет на основании обращений муниципалитетов.

Дорожники закончили асфальтирование участка грунтовой дороги в районе Юхариной балки к началу декабря. Представитель подрядчика – акционерного общество «Севдорстрой», рассказал каким получился обновлённый участок дороги.

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛЕНКО, главный инженер АО «Севдорстрой»: «Протяженность участка 2 километра 100 метров. Ширина покрытия 6 метров. Двухполостная будет дорога. Слой основание из щебёночно-песчаной смеси толщиной 15 сантиметров и двухслойное асфальтобетонное покрытие общей толщиной 12 сантиметров».

Новая дорога с асфальтобетонным покрытием позволит в будущем запустить полноценное движение общественного транспорта в район Юхариной балки. Примечательно, что этот же подрядчик реализовал самый масштабным и современный объект нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Севастополе в 2021 году – капитальный ремонт улицы Колобова общей протяженностью более 1 км.

ВЛАДИМИР ДАВЫДЧЕНКО, директор ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя»: «На данном участке произведены: перенос всех коммуникаций и инженерных сетей, выполнено устройство освещения на сегодняшний день. Будут устроены пешеходные переходы, вдоль дороги леерное ограждение, и также нанесена горизонтальная дорожная разметка. Общая стоимость объекта составляет 116 миллионов, протяженность – один километр».

Подрядная организация «Севдорстрой» выполнила работы по замене дорожного покрытия, занижению бордюров, переустройству и защите всех коммуникаций, установке четырех остановочных павильонов и обустройству парковочных мест, восстановлению освещения. Уложено более 12 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. Кроме того, на объекте выполнено озеленение порядка 6 га территории: высажены более 250 деревьев и кустарников, а также выполнен гидропосев травы. Капитальный ремонт выполнен с применением современной технологии холодной регенерации – это новая для Севастополя технология, которая применяется первый год. Уникальность в том, что применяется старое покрытие с добавлением нового материала.

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛЕНКО, главный инженер АО «Севдорстрой»: «Преимущество в скорости выполнения работ. В том, что вот этот весь материал, который был старый на дороге – используется повторно, то есть не требуется утилизация, отсутствует загрязнение. Всё перерабатывается заново с добавлением цемента, и получается крепкая, монолитная можно сказать плита, у которой основание – лучше, чем щебёночное основание, в конце концов».

Капитальный ремонт дороги по улице Колобова позволил снизить нагрузку на перекрёсток Столетовского проспекта и Фиолентовского шоссе.

Перечисляя наиболее важные дороги, работы на которых производились в течение всего года, стоит отметить – в Севастополе наконец-то завершён капитальный ремонт Камышового шоссе. Напомним, изначально подрядчик обещал сдать объект к лету 2019 года, однако этим планам не суждено было сбыться. В итоге, исполнитель работ обанкротился, ремонт завершило государственное бюджетное учреждение «Севастопольский автодор». В ночь с 15-го на 16-е октября дорожники провели сложную операцию по установке железнодорожного моста на Камышовом шоссе.

Для этого на участке дороги было ограничено движение. Сама конструкция была собрана заранее. Её вес – 106 тонн, а длина – 33 метра. Непосредственно установка путепровода заняла около получаса – монтаж производился в воздухе при помощи двух кранов, доставленных из Краснодарского края. Мост соединил станцию «Севастополь-Товарный» и завод железобетонных изделий.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя: «Впоследствии, возможно, будет применяться и для «Городской электрички». Но в первую очередь задача на данный момент – обеспечить движение грузового железнодорожного транспорта на предприятия Севастополя».

Финальную точку в вопросе капитального ремонта Камышового шоссе поставил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, выступая 28 декабря на итоговой пресс-конференции.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Последние бумаги, 30-го числа все документы будут официально получены. Объект готов. Это объект ФЦП. Вы знаете, мы очень долго этим проектом занимались, начинали вообще с руин».

Известно, что на автодороге планируют разместить три надземных пешеходных перехода и 10 благоустроенных общественных пространств. Глава города уточнил, что пока их местоположение неизвестно.

Одним из самых скандальных дорожных объектов в 2021 году стал капитальный ремонт улицы Тараса Шевченко. Остановимся на этом подробнее.

В марте в редакцию НТС обратились местные жители. Жильцы дома №28 по улице Тараса Шевченко были неприятно удивлены, когда узнали, что четырёхполосная дорога подойдёт практически вплотную к их окнам. Горожане были уверены, это – не ремонт уже имеющейся дороги, а строительство новой.

АНДРЕЙ МЕЛЬНИКОВ, житель дома №28 по улице Тараса Шевченко: «Как нам преподносит власть, вроде как, это идёт реконструкция существующей дороги. Но на самом деле строится совершенно новая дорога. Она совсем по-другому пойдёт. Одно название остаётся. Естественно, все жители просто в шоке. Мои дети ходят в школу. И так дорога – препятствие. А представляете, что будет, если она будет непосредственно здесь проходить? Дети выходят из подъезда и попадают сразу на проезжую часть».

Местные жители согласны с тем, что расширение проезжей части необходимо, но согласно проекту, после капитального ремонта машины будут ездить там, где сейчас обустроена парковка жителей дома №28.

СВЕТЛАНА БОГОМЯКОВА, жительница дома №28 по улице Тараса Шевченко: «Обустройство этой дороги для нас очень неблагоприятно скажется в плане того, что мы не сможем открыть свои окна для проветривания. У нас будет постоянная пыль и шум в квартирах. В связи с тем, что парковочные места у нас возле крыльца сократятся, естественно, жильцы будут вынуждены свои машины ставить где-то во дворе, где у нас организована детская площадка, игровая зона для детей».

Спустя без малого две недели, в ситуацию был вынужден вмешаться директор городского Дептранса. Павел Иено рассказал, что скандальную дорогу на улице Шевченко не будут строить впритык к многоквартирному дому №28, жители которого обратились в редакцию телеканала НТС с жалобой на такое решение проектировщика. По словам директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя, расстояние от кромки проезжей части до фасада здания составит 15 метров. Как рассказал чиновник, эта цифра соответствует санитарным нормам. Перед началом капитального ремонта в разных местах на улице Шевченко измерялись уровни выброса вредных веществ и шума. Согласно заключению, дистанция от края дороги до жилого дома должна составлять не меньше четырёх метров. Однако по проекту это расстояние увеличили.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя: «Мы уже три раза встречались с жильцами и предложили им несколько вариантов. Один из них – увеличить пешеходную зону от дома до края дороги до восьми метров за счёт уменьшения заездного кармана. То есть фактически парковку, которая предусматривалась за счёт заездного кармана на одной из дорог, перенесли на противоположную улицу».

В итоге местные жители и чиновники нашли компромисс. Однако, на этом история с капремонтом дороги не заканчивается. В середине лета стало известно, что в ходе строительства и реконструкции новой автодороги на улице Тараса Шевченко необходимо будет снести часть гаражного кооператива «Юпитер». Узнав об этом, местные жители обратились за помощью к депутатам Законодательного собрания Севастополя. Поиск путей решения этой проблемы обсудили в комитете по градостроительству и земельным вопросам.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «В нашем районе катастрофа с парковочными местами. Все дворы заставлены автомобилями, по дорогам не пройти и не проехать. Машины стоят повсюду: на газонах, клумбах, детских площадках, у подъездов, на тротуарах. Но вместо того, чтобы строить новые гаражные кооперативы, разрушают то малое, что имеется»

Люди, владеющие гаражами задались вопросом, возможно ли проложить путь по-другому, чтобы не затрагивать их собственность. Глава профильного Департамента Правительства Севастополя Павел Иено уверял: провести трассировку иначе в соответствии с действующими федеральными нормативами невозможно исходя из категории дороги и планируемой интенсивности движения. Но чиновник заметил, ликвидировать придётся только 1/3 часть гаражного кооператива, а за узаконенные гаражи люди получат компенсацию по рыночной стоимости.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя: «Я могу лишь пообещать со своей стороны и со стороны проектировщика, что мы максимально предусмотрим там парковочные пространства. Те земельные участки, которые мы освободим, переделаем в современную плоскостную парковку, на которую жители этих домов получат доступ».

В ходе обсуждения необходимости данной автодороги, депутаты и представители Правительства Севастополя в очередной раз вспомнили, что в городе нет утверждённой комплексной схемы организации дорожного движения. Как сообщил Павел Иено, она разработана, но не принята только потому, что до появления Генерального плана одобрить её невозможно.

Напомним, проект капитального ремонта улицы Шевченко разработали в 2018 году. Дорогу расширят до четырёх полос, две из которых планируют выделить для движения пассажирских автобусов. Отремонтированная транспортная ось свяжет большой жилой массив с рядом транспортных развязок Гагаринского района. В перспективе улица Шевченко будет соединяться с улицей Колобова и Столетовским проспектом. Полностью завершить все работы на данном участке дорожники планируют в начале 2022 года.

Анализируя итоги прошедшего года, расскажем немного и о планах Правительства Севастополя на грядущие 12 месяцев. По программе нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году в Севастополе планируют отремонтировать 24 дороги, одну из них – капитально. На эти цели из федерального бюджета выделено 986,5 млн рублей. В рамках работ предусмотрена замена изношенного асфальтобетонного покрытия площадью более 207 тыс. м?. Перечень дорог, подлежащих ремонту, сформирован по результатам ежегодной инструментальной диагностики состояния улично-дорожной сети.

Кроме того, на следующий год запланирован капитальный ремонт улицы Горпищенко. В прошедшем 2021 году на объекте протяженностью более 4 км уже приступили к работам по обустройству инженерных сетей. Контракты с подрядными организациями заключены по всем объектам.

Рассуждая о планах на 2022 год, следует остановиться на нескольких «глобальных» проектах. Один из них – реконструкция транспортной развязки на пересечении Камышового шоссе, проспекта Генерала Острякова и улицы Хрусталева, так называемого «огурца». В прошедшем 2021 году был заключен государственный контракт на выполнение работ. Соответствующая информация 26 ноября появилась на сайте Госзакупок. Начать активную фазу строительства планируется в январе-феврале 2022 года.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Приступаем к работам, связанным с реконструкцией так называемого «Огурца» – нашей развязки, которая запирает сейчас Камышовое шоссе. Соответственно, понятно, что Камышовое шоссе поехало – теперь «Огурец» у нас такая точка преткновения».

Выполнение работ оценивается в 2,4 миллиарда рублей. Подрядчик ООО «Антей-Стройинвест», назначенный без проведения конкурса распоряжением губернатора Севастополя от 24 сентября 2021 года, по плану должен завершить реконструкцию в декабре 2025 года. Заказчиком работ выступает госучреждение «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».

Напомним, проект транспортной развязки предполагает строительство двух путепроводов и четырех местных проездов, устройство автобусных остановок в районе магазина «Авикс» и улицы Дачной, а также устройство 5-ти пешеходных переходов. Для реализации проекта город выкупит 28 земельных участков, общей площадью около 7 тысяч квадратных метров.

Ещё один масштабный проект, реализация которого начнётся в 2022 году – реконструкция кругового перекрестка на пересечении улиц Руднева, Вакуленчука и Меньшикова. Проблемную кольцевую развязку собираются переделать – превратить в двухуровневую.

В техническом задании указано, что улицу Руднева собираются расширить до четырёх полос, ширина каждой из которых будет составлять три с половиной метра. Также проектировщик должен рассмотреть вариант обустройства выделенных велодорожек и отдельной полосы только для общественного транспорта. Что станет с автозаправкой и фаст-фудом, которые сейчас расположены в центре кольцевой развязки, станет известно после прохождения всех установленных процедур. Однако, по словам главы Дептранса Павла Иено, речь, вероятно, пойдёт об изъятии данного участка для нужд города. В настоящее время проект находится на завершающей стадии и вскоре уйдет в Главгосэкспертизу на согласование. Напомним, контракт на разработку проекта новой развязки заключили с АО «Петербургские дороги» в сентябре 2019 года. Стоимость работ, выполнить которые планировалось до конца 2020 года, составила более 27,5 млн рублей.

В конце года в Севастополе вновь заговорили о строительстве объездной дороги через несколько районов города – так называемой Гераклейской рокады. В одном из интервью директор Дептранса заявил, что к концу 2021 года уже закончено технико-экономическое обоснование проекта. Стоимость возведения рокады составит порядка 30 млрд. рублей, протяжённость около 9 км. По проекту её начало будет расположено на пересечении Камышового и Фиолентовского шоссе. Конечная точка — район улицы Генерала Мельника. Однако и в этом случае затрагиваются интересы третьих лиц. Крупнейший гаражный кооператив Ленинского района – Вымпел-2 находится в так называемых «красных линиях» будущего масштабного строительства.

Согласно «Проекту планировки и межевания территории улично-дорожной сети и территории общественного пользования», принятой Правительством Севастополя ещё в 2018 году, через территорию гаражного кооператива действительно пройдёт новая объездная дорога. Ситуацию усугубляет тот факт, что владельцы гаражей не имеют документов на право собственности, а процесс их получения тянется уже многие годы.

Члены кооператива Вымпел-2 даже подали против Департамента архитектуры и градостроительства Севастополя иск в суд. Однако в начале декабря Гагаринский районный суд отказал гаражному кооперативу в требованиях. Таким образом, согласно действующему законодательству в случае изъятие территории в пользу города, владельцы гаражей не смогут претендовать на компенсацию. Своё видение данной ситуации в интервью телеканалу НТС рассказал Максим Жукалов, директор Департамента архитектуры и градостроительства Правительства Севастополя.

МАКСИМ ЖУКАЛОВ, директор Департамента архитектуры и градостроительства Правительства Севастополя: «Скажем так, там не будет значительных изъятий по той причине, что она должна пройти на опорах. Но конкретное решение будет зависеть только от результата разработки планировки именно самой автомобильной дороги «Гераклейская рокада». Поэтому пока что этот коридор сохраняется, никто не собирается оставить без справедливой компенсации владельцев гаражей. Речь идёт только пока об образовании земельного участка, который будет необходим для непосредственно размещения этой Гераклейской рокады».

Рассуждая об итогах развития дорожной сферы Севастополя за минувший год, нельзя обойти стороной вопросы грамотного содержания городских дорог. Севастопольцы привыкли, что с наступлением туристического сезона, ситуация с пробками усугубляется. Кроме того, серьёзные проблемы возникают и в период обильных осадков. Непогода, которая обрушилась на наш город в 20-х числах декабря, наглядно показала – недостаточно только строить новые и реконструировать старые дороги, необходимо уметь их обслуживать. Яркий пример – в конце года дорога на улице Муромской стала в буквальном смысле проваливаться под землю.

ВАЛЕРИЙ СТРЮКОВ, председатель общественной организации «Офицерский корпус Севастополя»: «Эту дорогу построили в сентябре, последний раз положили асфальт. И вы видите, что как только идёт дождь, как только прошёл у нас этот ужасающий снегопад – дорога начинает проваливаться. Как её положили, каким способом – не понятно».

Местные жители обозначили опасные провалы на дороге ветками. После выхода сюжета на телеканале НТС, пресс-служба городского Правительства прокомментировала ситуацию: неудовлетворительное состояние спровоцировано действиями застройщика ЖК «Атмосфера», который тянул канализацию как раз под дорожным полотном. Виновнику выставлены претензии, исполнитель начал работы по восстановлению асфальта.

Примечательно, что в конце декабря в Севастополе вновь подняли тему платных парковок в центре города. Паркоматы будут работать в тестовом режиме до конца января. В среду, 29 декабря, на заседании Правительства губернатор Михаил Развожаев поручил главе профильного Департамента ещё раз проверить и наладить оборудование и объяснить жителям особенности системы оплаты.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя:

«Надо рассказать всем, чтобы это не было ни для кого сюрпризом. Люди спрашивают, будут платные или нет. Как это будет всё происходить?

— Мы дадим промежуток времени, чтобы объяснить людям, как происходит оплата.

— На праздниках не надо никаких платных парковок вводить. До конца января вы объясняете всю логику»

Оплачивать штрафы нужно будет уже с первого февраля, сообщили в Правительстве. Платные парковки работают в двух районах Севастополя – в центре города и в Балаклаве. В центре час парковки стоит 35 рублей, в Балаклаве – 50 рублей.

Отметим, что в 2021 году выросла стоимость проезда. С 1 октября в городском общественном транспорте ввели единый тариф оплаты за проезд. Стоимость поездки на всем наземном и морском транспорте с использованием единой городской карты Севастополя теперь составляет 20 рублей при оплате наличными, и банковской картой — 26 рублей.

В заключении хочется пожелать, чтобы в Новом году у всех жителей и гостей города было как можно больше поводов для радости и хорошего настроения.