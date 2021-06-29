Июньские ливни помогли Ялте накопить годовой запас воды

Глава Ялты Янина Павленко сообщила, что город обеспечен годовым запасом воды благодаря обильным осадкам, которые выпали в регионе во второй половине июня, передает Крыминформ.

Сильные дожди в Крыму положительно отразились на наполненности водохранилищ «Из хороших новостей: 35 миллионов метров кубических мы накопили запас воды. Этого нам хватит более чем на год», – уточнила она.

Напомним, что ранее появилась информация, что водохранилища полуострова заполнились до половины проектного объёма после накрывших полуостров ливней.