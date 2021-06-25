Июньские ливни «заполнили» водохранилища Крыма до 50% проектного объема

Сильные дожди, идущие в Крыму с середины июня, заполнили водохранилища до половины проектного объема, передает Крыминформ, ссылаясь на данные республиканского Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации.

Сильные дожди в Крыму положительно отразились на наполненности водохранилищ «По состоянию на 24 июня 2021 года общий объём водохранилищ естественного стока составил 126,113 млн кубометров или 49,8% от полного проектного объёма, что на 39,5 млн кубометров больше чем по состоянию на 12 июня 2021 года», – уточнили в ведомстве.

За последние две недели больше всего пополнились Чернореченское, Загорское, Партизанское, Аянское, Белогорское и Счастливенское водохранилища.