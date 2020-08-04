Из Артбухты в Учкуевку начали ходить катера

Из Артиллерийской бухты в Учкуевку начали ходить катера, оборудованные мягкими сиденьями. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. Сейчас на маршруте работают два катера, которые ходят каждый час.

Первый катер отходит из Артбухты в 8:30, последний – в 18:30. Из Учкуевки первый катер выходит в 9:20, последний – в 19:20. Стоимость билета для взрослого – 100 рублей, детский (с 7 — 14 лет) – 50 рублей, детям до 6 лет предоставляется бесплатный проезд.

Кроме того, льготный бесплатный проезд предоставляется многодетным семьям, детям войны, инвалидам I группы, а также детям-сиротам в сопровождении взрослого.

Коммерческий туристический маршрут по этому направлению будет работать до конца курортного сезона. В 2024 году, в рамках ФЦП, в Учкуевке оборудуют капитальный причал.