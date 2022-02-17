Из бюджета Севастополя выделят ещё 2,5 млн рублей на реконструкцию «Ракушки»

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В Севастополе на заседании комиссии по бюджету депутаты Законодательного собрания поддержали предложение Департамента культуры перенаправить 2,5 миллионов рублей на продолжение реконструкции летней эстрады «Ракушка», передаёт новостной портал ForPost.Деньги планируют потратить на монтаж и подключение светового и звукового оборудования, а также на организацию ее физической охраны на февраль-июнь 2022 года. Ранее сообщалось, что ремонтные работы на летней эстраде закончат до конца февраля. А первый концерт на обновлённой сцене пройдёт в первую неделю марта. Кроме того, члены бюджетной комиссии поддержали инициативу Департамент архитектуры и градостроительства перенаправить 2,3 миллиона рублей на проведение открытого конкурса на разработку концепции архитектурного облика мемориального комплекса «Защитникам Севастополя 1941?1942 годов».«Ветеранское сообщество Севастополя не раз поднимало вопрос о строительстве такого музея. По инициативе Правительства Севастополя возведение комплекса было включено в федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года», — сказал глава бюджетной комиссии Вячеслав Аксенов.