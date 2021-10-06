Из документов только лапы и хвосты: в Севастополе приставы пришли в собачий приют

В Севастополе не утихает проблема с брошенными бездомными собаками. Пока волонтёры и зоозащитники ждут появление государственного приюта, территорию временного пребывания четвероногих друзей человека отдали Министерству обороны. Судебные приставы истребовали имущество ответчика – компании «Агроальянс плюс» в пользу оборонного ведомства, а вместе с ними вольеры, в которых в настоящее время живут более 50 собак. На защиту прав братьев наших меньших приехали волонтёры, зоозащитники, депутаты и общественники.

Утро среды, 6 октября, стало по-настоящему тревожным для волонтёров и зоозащитников. Несколько десятков людей собрались на Монастырском шоссе, 30, ведь судьба проживающих здесь собак в буквальном смысле повисла на волоске. Компания – «Агроальянс плюс», владеющая участком земли, на котором волонтёры выхаживали брошенных бездомных собак, проиграла имущественный спор Министерству обороны. Исполнить решение суда приехали приставы.

«Истребовать из чужого незаконного владения ООО «Агроальянс плюс» в пользу ФГКУ «Крымское территориальное управление имущественных отношений Министерства обороны» недвижимое имущество, здания и сооружения военного городка №450а, подсобное хозяйство, комплекс свинофермы».

Однако собравшихся волонтёров, зоозащитников, общественников, депутатов и Уполномоченного по правам человека в Севастополе интересовал другой вопрос – а что будет с собаками, если всё имущество будет истребовано в пользу оборонного ведомства. Сотрудники федеральной службы судебных приставов осмотрели здания и сооружения, расположенные на территории Монастырского шоссе, 30. В том числе, помещение бывшей свинофермы, где в настоящее время содержатся бездомные собаки. Павел Буцай, Уполномоченный по правам человека в Севастополе, переговорив с представителем Министерства обороны, развеял страхи и переживания присутствующих – четвероногих друзей человека никто не тронет. Выбрасывать их на улицу сотрудники оборонного ведомства не намерены.

ПАВЕЛ БУЦАЙ, Уполномоченный по правам человека в городе Севастополь: «Я считаю, что в первую очередь Минобороны всегда имеет взвешенную позицию. И на данный момент по предварительной договорённости у нас никаких воспрепятствований по нахождению здесь животных нет. И по устной договорённости, конечно, мы будем писать ходатайство, я буду ходатайствовать о том, чтобы, конечно же, в первую очередь, приют здесь существовал до тех пор, пока не откроется городской приют».

Напомним, в начале декабря прошлого года телеканал НТС выпустил сюжет об ужасном содержании собак на Монастырском шоссе, 30. Исполнитель госконтракта за бюджетные деньги устроил настоящий собачий концлагерь. Благодаря помощи депутатов и общественности зоозащитникам удалось спасти большинство собак.

НИКОЛАЙ КУЗНЕЦОВ, корреспондент: «В настоящее время здесь осталось более 50 собак. Эти животные пережили многое: голод, предательство, жестокое обращение. И вроде бы в последнее время жизнь четвероногих наладилась, но как теперь себя поведёт новый собственник в лице Минобороны – пока остаётся неизвестным».

В свою очередь, депутат Законодательного собрания Татьяна Щербакова пообещала уделить проблеме выселения бездомных собак с территории Монастырского шоссе максимальное внимание.

ТАТЬЯНА ЩЕРБАКОВА, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Я, как депутат, инициирую среди своих коллег депутатов, кто захочет присоединиться, конечно, обращение о том, чтобы первое: по возможности максимально долго, учитывая, что впереди зима, собаки оставались на месте. Если у истребователя нет грандиозных планов, но даже если они есть – по возможности скорректировать».

По мнению народного избранника, если проблеме бездомных собак не уделять достаточное внимание, ситуация со временем будет только ухудшаться.

ТАТЬЯНА ЩЕРБАКОВА, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Город будет расти, и проблема, которая, к сожалению, фактически до настоящего времени не решалась так, как она должна решаться, потому что, если бы все эти деньги, которые выделялись, программа реализовывалась, уже бы такой проблемы в городе не было. По крайней мере, в таком объёме».

Напомним, севастопольские чиновники пообещали построить государственный приют для бездомных собак до конца 2021 года. Чтобы сдержать это обещание остаётся немного времени – без малого три месяца. Зоозащитники и волонтёры надеются, что это не пустые слова и несчастные животные будут встречать Новый год в нормальном государственном приюте.

Николай Кузнецов, Александр Устич, «Севинформбюро»