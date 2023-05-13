Из каких яиц готовить домашний майонез, чтобы он был желтым: совет опытных кулинаров

Существует множество рецептов приготовления домашнего майонеза.

Примените советы, проверенные временем, чтобы заправка получилась еще аппетитней.

Одним из главных ингредиентов майонеза являются яйца.

Если вы хотите получить более желтый оттенок, то приобретайте продукт не в магазинах, а у фермеров.

В первом случае майонез получится белым.

Именно домашние яйца дадут приятный теплый оттенок.

Если хотите, чтобы он получился еще насыщеннее, то используйте максимально свежую продукцию.

Еще один важный ингредиент блюда – это растительное масло, которое к тому же придает ему густоту.

Нежелательно использовать только оливковое, так как майонез будет горчить.

Оптимально разбавить его подсолнечным в пропорции 1:3 или 1:2.

Как известно, чем жирнее майонез, тем он гуще.

Если не хотите получить жидкий, то понемногу добавляйте больше смеси масел, конролируя консистенцию.

ВАЖНО! Любой из компонентов домашнего майонеза необходимо предварительно оставить при комнатной температуре.

Для более интересного вкуса можно добавить немного лимонного сока, итальянских трав или чеснока.