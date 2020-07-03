Из Крыма в Вологду уже 20 июля отправится новый поезд

Фото: poezd-tavriya.ru

Поезда из Симферополя начнут ходить в Вологду и обратно. Соответствующее заявление сделали представители компании «Гранд Сервис Экспресс».

Поезд № 552/551 будет курсировать раз в 3 дня и следовать через Данилов, Ярославль, Иваново, Ковров, Дзержинск, Арзамас, Пензу, Ртищево, Поворино. Первый состав отправится из Симферополя 20 июля в 0:55 и прибудет в Вологду 22 июля, в 15:26.

Из Вологды первый поезд отправится 23 июля в 4:16 и прибудет в Симферополь 25 июля в 16:10. Поезд будет проходить по Крымскому мосту в светлое время суток. Протяженность маршрута составит 3 018 км.

В составе поездов купейные и плацкартные вагоны. В каждый состав поезда включён вагон-ресторан с русской и европейской кухней. Вагоны оборудованы современным оборудованием. У каждого места имеется личное освещение с двумя режимами, настраиваемые индивидуально, а также розетки и USB-разъёмы для подзарядки мобильных устройств. В автоматическом режиме работает климат-контроль. В вагонах имеются биотуалеты.