Из молодых кабачков готовлю Греческий пирог. Летний рецепт для большой компании

В Греции почитаются пироги не с мясом, а с овощами. Данный гастрономический диссонанс сильно удивляет иностранцев из северных стран. Однако, для южан привычнее употреблять в пищу овощи и фрукты нежели мясные продукты.
Дело в том, что овощи и фрукты содержат в себе больше влаги, что помогает выживать в жарком климате. Как дань традициям и культуре, в южных странах даже выпечку больше любят с овощами, чем с рыбой или мясом.
Мы покажем, как можно сделать вкусный греческий пирог из кабачков.
Ингредиенты для греческого пирога:
- кабачки — 500 г;
- лук репчатый — 2 шт.;
- адыгейский сыр — 150 г;
- жидкий йогурт — 125 мл;
- растительное масло — 50 мл;
- мука — 75 г;
- яйца — 3 шт.;
- разрыхлитель — ч. л.;
- орегано — ст. л.;
- петрушка — пучок;
- соль — ½ ч. л.
Приготовление греческого пирога:
Нарезаем маленьким кубиком кабачок, режем репчатый лук полукольцами, шинкуем мелко орегано. В горячем растительном масле на сковороде обжариваем лук, добавляем кабачки.
Обжариваем овощи на сильном огне 10 минут. Спустя 5 минут жарки можно посолить овощи, за 2 минуты посыпаем орегано, перемешиваем.
Пока овощная смесь остужается, нужно приготовить тесто. В миске соединяем яйца с йогуртом, высыпаем муку и разрыхлитель.
Замешиваем пару минут однородное тесто, в которое выкладываем кабачковую смесь. Нарезаем небольшим кубиком сыр, выкладываем в тесто с кабачками.
Шинкуем мелко петрушку, высыпаем в миску с тестом, сыром и кабачками.
Выкладываем тесто в форму для выпекания, выравниваем его по поверхности.
Сверху можно посыпать сладкой паприкой
Выпекаем греческий пирог при 180 градусах в духовке 40 минут.
Получается сытный необычный пирог из кабачков. Это хороший способ использования этого овоща в выпечке.