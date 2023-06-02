Из молодых кабачков готовлю Греческий пирог. Летний рецепт для большой компании

В Греции почитаются пироги не с мясом, а с овощами. Данный гастрономический диссонанс сильно удивляет иностранцев из северных стран. Однако, для южан привычнее употреблять в пищу овощи и фрукты нежели мясные продукты.

Дело в том, что овощи и фрукты содержат в себе больше влаги, что помогает выживать в жарком климате. Как дань традициям и культуре, в южных странах даже выпечку больше любят с овощами, чем с рыбой или мясом.

Мы покажем, как можно сделать вкусный греческий пирог из кабачков.

Ингредиенты для греческого пирога:

кабачки — 500 г;

лук репчатый — 2 шт.;

адыгейский сыр — 150 г;

жидкий йогурт — 125 мл;

растительное масло — 50 мл;

мука — 75 г;

яйца — 3 шт.;

разрыхлитель — ч. л.;

орегано — ст. л.;

петрушка — пучок;

соль — ½ ч. л.

Приготовление греческого пирога:

Нарезаем маленьким кубиком кабачок, режем репчатый лук полукольцами, шинкуем мелко орегано. В горячем растительном масле на сковороде обжариваем лук, добавляем кабачки.

Обжариваем овощи на сильном огне 10 минут. Спустя 5 минут жарки можно посолить овощи, за 2 минуты посыпаем орегано, перемешиваем.

Пока овощная смесь остужается, нужно приготовить тесто. В миске соединяем яйца с йогуртом, высыпаем муку и разрыхлитель.

Замешиваем пару минут однородное тесто, в которое выкладываем кабачковую смесь. Нарезаем небольшим кубиком сыр, выкладываем в тесто с кабачками.

Шинкуем мелко петрушку, высыпаем в миску с тестом, сыром и кабачками.

Выкладываем тесто в форму для выпекания, выравниваем его по поверхности.

Сверху можно посыпать сладкой паприкой

Выпекаем греческий пирог при 180 градусах в духовке 40 минут.

Получается сытный необычный пирог из кабачков. Это хороший способ использования этого овоща в выпечке.