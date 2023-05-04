Из нежного ошейка. Как приготовить шпигованную буженину

По
Admin
-
0
42

Это блюдо лучше есть горячим, с домашним картофельным пюре и соленым огурцом

По-моему, лучший кусок для этого блюда — ошеек. Он и мясной, и нежный, и в нем достаточно жира. Если будете брать заднюю часть — шпигуйте еще салом, не пожалеете. Кстати, это блюдо классно есть еще горячим. Я прямо обожаю с домашним картофельным пюре и соленым огурцом.

Ингредиенты:

  • 1,5 кг ошейка
  • 1,5 литра воды
  • 60 г соли
  • 1 большая морковь
  • 1 головка чеснока
  • 40 г горчицы острой
  • 40 г горчицы зерновой
  • 20 г соевого соуса по желанию
  • 10 г копченой паприки
  • черный перец

Готовим. Сначала свежее мясо немного зачищаю, дальше погружаю в холодную воду с солью и так замачиваю в холодильнике 6−8 часов.
Утром достаю мясо, просушив его полотенцем.

Морковь режу длинным брусочком, чеснок — на 3 части, максимально шпигую мясо с помощью шпиговальной иглы, натираю горчицами и специями и даю просто так постоять пару часов. Можно и больше, но тогда в холодильнике.

Замаринованное мясо кладу в «рукав», все обрезки моркови и чеснока кладу рядом с мясом, неплотно закрываю и ставлю в разогретую духовку. Держу 1 час при 165℃, а дальше еще 45−50 минут при 120℃.

Далее открываю рукав и поливаю мясо образовавшимся соком. Поднимаю температуру до 200−210℃ и довожу мясо до румяности, поливая жиром. Все! Готово.

Если хотите, можно есть горячим или плотно закрыть рукав и дать остыть — а потом есть с горчицей, хреном и черным хлебом.

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА