Из нежного ошейка. Как приготовить шпигованную буженину

Это блюдо лучше есть горячим, с домашним картофельным пюре и соленым огурцом По-моему, лучший кусок для этого блюда — ошеек. Он и мясной, и нежный, и в нем достаточно жира. Если будете брать заднюю часть — шпигуйте еще салом, не пожалеете. Кстати, это блюдо классно есть еще горячим. Я прямо обожаю с домашним картофельным пюре и соленым огурцом.

Ингредиенты:

1,5 кг ошейка

1,5 литра воды

60 г соли

1 большая морковь

1 головка чеснока

40 г горчицы острой

40 г горчицы зерновой

20 г соевого соуса по желанию

10 г копченой паприки

черный перец

Готовим. Сначала свежее мясо немного зачищаю, дальше погружаю в холодную воду с солью и так замачиваю в холодильнике 6−8 часов.

Утром достаю мясо, просушив его полотенцем.

Морковь режу длинным брусочком, чеснок — на 3 части, максимально шпигую мясо с помощью шпиговальной иглы, натираю горчицами и специями и даю просто так постоять пару часов. Можно и больше, но тогда в холодильнике.

Замаринованное мясо кладу в «рукав», все обрезки моркови и чеснока кладу рядом с мясом, неплотно закрываю и ставлю в разогретую духовку. Держу 1 час при 165℃, а дальше еще 45−50 минут при 120℃.

Далее открываю рукав и поливаю мясо образовавшимся соком. Поднимаю температуру до 200−210℃ и довожу мясо до румяности, поливая жиром. Все! Готово.

Если хотите, можно есть горячим или плотно закрыть рукав и дать остыть — а потом есть с горчицей, хреном и черным хлебом.