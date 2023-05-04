Из нежного ошейка. Как приготовить шпигованную буженину

Ингредиенты:
- 1,5 кг ошейка
- 1,5 литра воды
- 60 г соли
- 1 большая морковь
- 1 головка чеснока
- 40 г горчицы острой
- 40 г горчицы зерновой
- 20 г соевого соуса по желанию
- 10 г копченой паприки
- черный перец
Готовим. Сначала свежее мясо немного зачищаю, дальше погружаю в холодную воду с солью и так замачиваю в холодильнике 6−8 часов.
Утром достаю мясо, просушив его полотенцем.
Морковь режу длинным брусочком, чеснок — на 3 части, максимально шпигую мясо с помощью шпиговальной иглы, натираю горчицами и специями и даю просто так постоять пару часов. Можно и больше, но тогда в холодильнике.
Замаринованное мясо кладу в «рукав», все обрезки моркови и чеснока кладу рядом с мясом, неплотно закрываю и ставлю в разогретую духовку. Держу 1 час при 165℃, а дальше еще 45−50 минут при 120℃.
Далее открываю рукав и поливаю мясо образовавшимся соком. Поднимаю температуру до 200−210℃ и довожу мясо до румяности, поливая жиром. Все! Готово.
Если хотите, можно есть горячим или плотно закрыть рукав и дать остыть — а потом есть с горчицей, хреном и черным хлебом.