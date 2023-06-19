Из нескольких базовых ингредиентов. Как сварить моцареллу

Этот процесс потребует немного времени, но результат того стоит Обожаете моцареллу? Сегодня научу вас варить ее собственноручно. Этот процесс требует немного времени, но и результат того стоит. Свежее молоко, несколько базовых ингредиентов (кроме молока это сычужный фермент, соляной раствор двух видов на 20% и 2% соли, лимонная кислота и кипяток) и немного терпения — вот все, что необходимо, чтобы приготовить моцареллу дома.

Сначала надо приготовить кальяту: основу для будущей моцареллы. В чистую кастрюлю надо налить молоко, поставить на огонь и подогреть до 32 градусов. Добавить фермент согласно инструкции (любой натуральный сычужный фермент от производителя, которому доверяете. Обычно расчет 5 граммов на 1 литр молока, но стоит смотреть инструкцию на упаковке). Перемешать, снять с огня и оставить на полтора часа.

Распределить по формам. Оставить, пока не появится вмятина по центру, затем перевернуть. Тщательно посолить и оставить на 6 часов. Это — кальята. Этот сыр уже можно есть. Но чтобы получить именно моцареллу, нужно еще несколько шагов.

Кальяту надо залить кипятком и подождать 1−2 минуты. Лишнюю воду слить, а сыр очень хорошо вымешать, чтобы его поверхность как бы сияла.

Из образовавшейся массы сформировать шарики. Погрузить в 20% соляной раствор на 5−15 минут, а затем переместить в емкость, в которой менее соленый раствор соединен с лимонной кислотой. Готово!