Из незаконного вольера под Севастополем до сих пор не вывезли оленей

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Что будет с оленями, принадлежащими «Орлиновскому охотничьему хозяйству», по-прежнему не решено. Животные до сих пор находятся за трёхметровым железным забором на мысе Айя, который пока так и не снесли, несмотря на то, что соответствующее судебное решение было вынесено больше года назад. Об этом пишет новостной портал ForPost.

С 2017 года депутаты Заксобрания Севастополя говорили, что охотничий вольер на заповедной территории возведен незаконно. Этот факт подтвердила и проведённая ими проверка.

Оказалось, что первоначальный проект объекта, на который ссылались защитники вольера, относился к другой территории и к другой площади. Надзорные ведомства не смогли предоставить документы, подтверждающие правовые основания.

В 2019 году судебные тяжбы из-за земли, переданной Орлиновскому охотничьему хозяйству почти за бесценок, пришли к закономерному итогу. Арбитражный суд Центрального округа в Калуге признал передачу незаконной. Решение опубликовали на сайте суда 13 ноября 2019 года.

Поблагодарить за настойчивость, твёрдую позицию и профессионализм в решении острого вопроса нужно нового на тот момент руководителя города – Михаила Разожаева, и его команду. Однако суд принял решение более года назад, а вольер пока остаётся на своем месте.

Год назад в Севприроднадзоре рассказали, что проблема – в разделении животных. На территории вольера обитает как «государственная» живность, так и частная, принадлежащая «Орлиновскому охотничьему хозяйству». Чтобы выпустить животных на волю, нужно соблюсти сложную административную процедуру.

Глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова добавила: все следует сделать так, чтобы животные, которые окажутся на воле, не представляли опасности для всех, кто приезжает на мыс Айя. Чтобы не допустить ошибок, Севприроднадзор заключил контракт с Всесоюзным НИИ охотничьего хозяйства и звероводства – это ведущее научное учреждения подобного профиля в нашей стране.

«К нам были командированы специалисты, которые провели обследование тех животных, которых удаётся увидеть», — пояснила Гаврилова.

Однако через полгода выяснилось, что контракт с НИИ пришлось расторгнуть, так как, по словам главы Севприроднадзора, учреждение не выполнило его условия, сославшись на ситуацию с коронавирусом. Это произошло в декабре прошлого года. Незаконченную работу не оплатили.

Сейчас к вопросу подключились севастопольские учёные, Росприроднадзор и Минприроды. Предполагалось, что частных животных из вольера должны были забрать хозяева – ООО «Орлиновское охотничье хозяйство». Но до сих пор этого не сделано.

Сейчас стало известно, что Севприроднадзор перешел от убеждений к более решительным мерам – в конце января ведомство подало в Арбитражный суд иск.

«По заказу департамента были проведены геодезические работы по установлению точных координат вольеров в целях решения вопроса об их демонтаже. На основании результатов указанных геодезических работ Департаментом составлен акт о выявлении незаконно (самовольно) размещенных объектов некапитального строительства», — сообщил Севприроднадзор.

Составленный акт был передан в Комиссию по вопросам освобождения земель Департамента городского хозяйства. Издание ForPost отмечает: что на многочисленные вопросы о дате заседания комиссии, чиновники дважды сообщали, что оно состоится «на следующей неделе», однако конкретная дата не определена.