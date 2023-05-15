Из плодов и цветков. Три блюда из ранних кабачков

Выбирайте молодые овощи длиной чуть более 10 сантиметров Зацвели кабачки и цуккини. Предлагаю приготовить несколько блюд. Начнем с кабачковой икры. Затем кабачки обжарим в сотейнике с кусочками чеснока и острого перца. И зафаршируем цветки кабачков рикоттой.

Кабачковая икра

Ингредиенты:

Ранние маленькие кабачки без семян — 1,5 кг

Красные сладкие перцы — 200 г

Сладкие помидоры — 1 кг

Лук репчатый — 300 г

Чеснок — 100 г

Стручок острого красного перца — 1 шт.

Лимон — 1 шт.

Оливковое масло — 300 мл

Соль и перец по вкусу

Помидоры ошпариваем кипятком и снимаем кожицу. Затем освобождаем от семян и режем кубиками. Кабачки моем и тоже режем кубиками.

Лук и чеснок шинкуем ломтиками. Острый перец очищаем от семян и тоже шинкуем ломтиками.

Сладкий перец обжигаем на огне и чистим от кожуры. Затем разрезаем и удаляем семена и плодоножки. Нарезаем мякоть кубиками.

Лук, чеснок и острый перец пассеруем в оливковом масле на медленном огне 15 минут, помешивая, до появления признаков карамелизации. Добавляем к луку с чесноком кубики кабачков, помидоров и болгарского перца. Тушим, через 10 минут добавляем сок лимона, тушим еще 5 минут, солим и перчим по вкусу. Пробуем и доводим до готовности при очень слабом кипении еще 20 минут.

Добавляем оставшееся оливковое масло и выключаем огонь. Доводим до вкуса солью и перцем. Можно добавить мелко нарезанную петрушку.

Жареные кабачки

Ингредиенты:

Ранние кабачки длиной чуть более 10 сантиметров — 500 г

Чеснок — 50 г

Петрушка — 50 г

Острый красный перец — 20 г

Оливковое масло — 70 г

Соль и перец по вкусу

В глубоком сотейнике на небольшом огне обжариваем тонко нарезанные кабачки почти до готовности, минут 15. Добавляем кусочки чеснока и немножко острого перца и готовим еще 5 минут. Солим и подаем к столу.

Фаршированные цветки цуккини

Ингредиенты:

Крупные цветки — 10 шт.

Свежая рикотта — 300 г

Яйца — 1 шт.

Немного муки

Цветки цуккини фаршируем свежей рикоттой и панируем в муке. Затем обмакиваем в яйцо и быстро обжариваем на сковороде.

Подаем на завтрак со сметаной.