Из плодов и цветков. Три блюда из ранних кабачков

Кабачковая икра
Ингредиенты:
- Ранние маленькие кабачки без семян — 1,5 кг
- Красные сладкие перцы — 200 г
- Сладкие помидоры — 1 кг
- Лук репчатый — 300 г
- Чеснок — 100 г
- Стручок острого красного перца — 1 шт.
- Лимон — 1 шт.
- Оливковое масло — 300 мл
- Соль и перец по вкусу
Помидоры ошпариваем кипятком и снимаем кожицу. Затем освобождаем от семян и режем кубиками. Кабачки моем и тоже режем кубиками.
Лук и чеснок шинкуем ломтиками. Острый перец очищаем от семян и тоже шинкуем ломтиками.
Сладкий перец обжигаем на огне и чистим от кожуры. Затем разрезаем и удаляем семена и плодоножки. Нарезаем мякоть кубиками.
Лук, чеснок и острый перец пассеруем в оливковом масле на медленном огне 15 минут, помешивая, до появления признаков карамелизации. Добавляем к луку с чесноком кубики кабачков, помидоров и болгарского перца. Тушим, через 10 минут добавляем сок лимона, тушим еще 5 минут, солим и перчим по вкусу. Пробуем и доводим до готовности при очень слабом кипении еще 20 минут.
Добавляем оставшееся оливковое масло и выключаем огонь. Доводим до вкуса солью и перцем. Можно добавить мелко нарезанную петрушку.
Жареные кабачки
Ингредиенты:
- Ранние кабачки длиной чуть более 10 сантиметров — 500 г
- Чеснок — 50 г
- Петрушка — 50 г
- Острый красный перец — 20 г
- Оливковое масло — 70 г
- Соль и перец по вкусу
В глубоком сотейнике на небольшом огне обжариваем тонко нарезанные кабачки почти до готовности, минут 15. Добавляем кусочки чеснока и немножко острого перца и готовим еще 5 минут. Солим и подаем к столу.
Фаршированные цветки цуккини
Ингредиенты:
- Крупные цветки — 10 шт.
- Свежая рикотта — 300 г
- Яйца — 1 шт.
- Немного муки
Цветки цуккини фаршируем свежей рикоттой и панируем в муке. Затем обмакиваем в яйцо и быстро обжариваем на сковороде.
Подаем на завтрак со сметаной.