Из плодов и цветков. Три блюда из ранних кабачков

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Выбирайте молодые овощи длиной чуть более 10 сантиметров

Зацвели кабачки и цуккини. Предлагаю приготовить несколько блюд.

Начнем с кабачковой икры. Затем кабачки обжарим в сотейнике с кусочками чеснока и острого перца. И зафаршируем цветки кабачков рикоттой.

Кабачковая икра

Ингредиенты:

  • Ранние маленькие кабачки без семян — 1,5 кг
  • Красные сладкие перцы — 200 г
  • Сладкие помидоры — 1 кг
  • Лук репчатый — 300 г
  • Чеснок — 100 г
  • Стручок острого красного перца — 1 шт.
  • Лимон — 1 шт.
  • Оливковое масло — 300 мл
  • Соль и перец по вкусу

Помидоры ошпариваем кипятком и снимаем кожицу. Затем освобождаем от семян и режем кубиками. Кабачки моем и тоже режем кубиками.

Лук и чеснок шинкуем ломтиками. Острый перец очищаем от семян и тоже шинкуем ломтиками.

Сладкий перец обжигаем на огне и чистим от кожуры. Затем разрезаем и удаляем семена и плодоножки. Нарезаем мякоть кубиками.

Лук, чеснок и острый перец пассеруем в оливковом масле на медленном огне 15 минут, помешивая, до появления признаков карамелизации. Добавляем к луку с чесноком кубики кабачков, помидоров и болгарского перца. Тушим, через 10 минут добавляем сок лимона, тушим еще 5 минут, солим и перчим по вкусу. Пробуем и доводим до готовности при очень слабом кипении еще 20 минут.

Добавляем оставшееся оливковое масло и выключаем огонь. Доводим до вкуса солью и перцем. Можно добавить мелко нарезанную петрушку.

Жареные кабачки

Ингредиенты:

  • Ранние кабачки длиной чуть более 10 сантиметров — 500 г
  • Чеснок — 50 г
  • Петрушка — 50 г
  • Острый красный перец — 20 г
  • Оливковое масло — 70 г
  • Соль и перец по вкусу

В глубоком сотейнике на небольшом огне обжариваем тонко нарезанные кабачки почти до готовности, минут 15. Добавляем кусочки чеснока и немножко острого перца и готовим еще 5 минут. Солим и подаем к столу.

Фаршированные цветки цуккини

Ингредиенты:

  • Крупные цветки — 10 шт.
  • Свежая рикотта — 300 г
  • Яйца — 1 шт.
  • Немного муки

Цветки цуккини фаршируем свежей рикоттой и панируем в муке. Затем обмакиваем в яйцо и быстро обжариваем на сковороде.

Подаем на завтрак со сметаной.

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