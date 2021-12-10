Из севастопольской больницы уволили трех медработников из-за издевательств над пациенткой

В начале декабря в социальных сетях появилась информация о том, что в неврологическом отделении Регионального сосудистого центра горбольницы №1 над 71-летней пациенткой Валентиной Васильевной поиздевались санитарки. Соответствующий пост с жалобой разместил внук пенсионерки.

На ее основании было проведено заседание врачебной комиссии горбольницы № 1 по контролю качества медицинской помощи. По итогам служебной проверки, было выявлено, что в общении с пациенткой медперсонал нарушил правила этики и деонтологии. Двум санитаркам и медсестре объявлен выговор, а также последующее увольнение, сообщила пресс-служба Департамент здравоохранения Севастополя.

Кроме того, личные извинения пациентке принес заведующий неврологическим отделением, которому также был объявлен выговор за недостаточный контроль за средним и младшим медицинским персоналом.

Женщина попала в отделение 11 ноября с ишемическим инсультом, что привело к гемипарезу левой стороны тела и замедленности речи. При этом врачи отмечали, что пациентка идет на поправку.

Сам инцидент случился 23 ноября. Соседка пострадавшей не могла дождаться, когда ей сменят подгузник. Не докричавшись до медперсонала, она попросила Валентину Васильевну помочь ей. Та дотянулась до пульта и нажала кнопку вызова, передает новостной портал ForPost.

К пациенткам пришли две санитарки, но не для того, чтобы сменить подгузник, а с целью забора анализа мочи. На вопрос пенсионерок о том, почему так поздно, девушки ответили, что они работают по поручению лечащего врача.

По словам Валентины Васильевны, когда очередь дошла до неё, санитарки вслух стали обсуждать то, что катетор стоит взять побольше – не 16, а 18 размера по шкале Шарьера. После пенсионерку повалили на спину и стали насильно запихивать катетор в уретру. Крик пациентки медперсонал не смутил, и они продолжили «процедуру». Валентина Васильевна призналась, что боль была сильнее, чем при родах. Кроме того, санитарки позволили себе слова унижения в сторону женщины. По их разговорам стало понятно, что биоматериал они просто выбросили в урну.