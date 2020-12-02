Из социальных аптек Севастополя исчез жизненно важный препарат против тромбоза, который также применяется при лечении коронавируса. При этом в коммерческих аптеках города лекарство – в наличии. В редакцию телеканала «НТС» обратились севастопольцы с правом получения льготных лекарств, которым приходится покупать дорогостоящие препараты за свой счёт.

После лечения в кардиологическом отделении севастопольской городской больницы №1 имени Пирогова в июле 2020 года самочувствие Андрея Ивановича Кашицина улучшилось. Исчезли одышка, отёки, нормализовалось артериальное давление. Севастопольца выписали для дальнейшего лечения на дому и рекомендовали приём семи препаратов, один из которых – ривароксабан – входит в список льготных. Коммерческое название лекарства – «Ксарелто».

АНДРЕЙ КАШИЦИН, житель Севастополя: «Выписали мне рецепты, но заранее предупредили, что «Ксарелто» в городе нет. Так как поддерживать своё состояние надо – я его покупал. Все препараты я покупал».

В социальной аптеке севастопольцу сказали, что задержки поставок препарата связаны с перерегистрацией, и предложили занять место в очереди льготников на получение лекарства.

АНДРЕЙ КАШИЦИН, житель Севастополя: «Насчёт «Ксарелто» было сказано так: препарат находится на перерегистрации, если вы не верите аптеке, то позвоните в Call-центр Департамента здравоохранения, куда я позвонил. Мне там сказали: да, действительно, он находится на перерегистрации. Но, опять же, это вызывает сомнения, потому что в коммерческих аптеках города, не социальных, этот «Ксарелто» есть».

В ноябре «Ксарелто» пропал не только из социальных, но и коммерческих аптек Севастополя, рассказывает Андрей Кашицин.

АНДРЕЙ КАШИЦИН, житель Севастополя: «В прошлом месяце вообще была интересная ситуация в городе – находилось только «Ксарелто» по 10 миллиграммов. Поэтому для того, чтобы поймать дозировку «двадцатку», приходилось покупать две упаковки препарата – естественно, это стало стоить в два раза больше, где-то в районе девяти тысяч рублей».

Раздобыть необходимый препарат в аптеках Севастополя – настоящий квест для пациентов. Чаще всего врачи прописывают дозировку «Ксарелто» по 20 миллиграммов. Такие таблетки продаются не во всех коммерческих аптеках города. При этом лекарство с вполовину меньшей дозировкой – по 10 миллиграммов – стоит значительно дороже.

— Какая дозировка, каковы цены?

— «Десяточка» – 4102 рубля, 15 миллиграммов – 3606 рублей, и «двадцатка» – 3592 рубля.

Цены в другой коммерческой сети аптек – похожи.

«У меня «Ксарелто» «двадцаточка» – такая упаковочка стоит 3545 рублей, 28 таблеточек. «Пятнадцатка» – 3399 рублей, 28 таблеточек».

Случай Андрея Ивановича Кашицина – не единственный. В редакцию телеканала «НТС» обращаются севастопольцы, которые столкнулись с той же проблемой: своего шанса получить дефицитный антикоагулянт в социальной аптеке ждут десятки человек. Второго декабря о масштабах ситуации узнал губернатор Севастополя Михаил Развожаев во время приёма граждан.

«- Лекарство, называемое «Ксарелто», там есть разные дозы, исчезло, поступает в аптеки в очень маленьких количествах. Поймать его невозможно. В бесплатной аптеке нет. Я знаю, что его используют при лечении ковида. Это очень важно. Но, наверное, надо было позаботиться и рассчитать необходимое количество для больных, как я, и плюс ковидные.

— Мы хотим жить.

— Ирина Романовна, я услышал. Я сейчас, прямо после приёма, займусь этим вопросом. Он, действительно, не мелкий, и очень важный».

В Департаменте здравоохранения Правительства Севастополя телеканалу «НТС» сообщили: исчезновение «Ксарелто» с полок социальных аптек связано с пандемией коронавируса. Препарат снижает риск образования тромбов и применяется врачами при лечении COVID-19, отметил вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин, курирующий сферу медицины города.

АЛЕКСАНДР КУЛАГИН, заместитель губернатора Севастополя: «Этот препарат был включён в схему лечения для амбулаторных пациентов с коронавирусной инфекцией. В связи с этим все регионы закупали этот препарат именно для этих целей. Создался определённый дефицит на рынке этих препаратов. Закупить централизованно оказалось достаточно сложно».

Александр Кулагин сообщил, что в декабре дефицитные таблетки «Ксарелто» вновь появятся в социальных аптеках Севастополя.

АЛЕКСАНДР КУЛАГИН, заместитель губернатора Севастополя: «Сейчас эта проблема более-менее решена. На рынок выходят поставщики этого препарата, и к середине декабря для людей, которым этот препарат выписан по льготному лекарственному обеспечению, – препарат будет поставлен».

В очереди на получение льготных лекарств в социальных аптеках – пациенты с сахарным диабетом. Юрий Фадеев – государственный служащий. Ожидая появления двух лекарств («Новорапид» и «Тресиба»), он вынужден каждый месяц отдавать несколько тысяч рублей в коммерческих аптеках, не считая трат на тест-полоски для глюкометров.

ЮРИЙ И ЮЛИЯ ФАДЕЕВЫ: «Одна пропущенная доза инсулина может вызвать гипергликемию, резкое повышение уровня сахара в крови, и может вызвать даже кому, в зависимости от сложности протекания диабета. Понятно, что диабетики без него не могут существовать, и понятно, что они его будут покупать, если это необходимо. У них другого выбора просто нет».

Жена Юрия – Юлия Фадеева, узнав, что губернатор Севастополя активен в соцсетях, написала о проблеме с нехваткой лекарств на странице Михаила Развожаева в «Инстаграме». Однако губернатор, похоже, так и не узнал о ситуации четы Фадеевых: их комментарий удалили со страницы Михаила Развожаева. В доказательство Юлия привела скриншоты сообщений, которые успела сделать сразу после публикации.

ЮЛИЯ ФАДЕЕВА, жительница Севастополя: «Когда я написала у губернатора на странице с просьбой о том, чтобы он разобрался в этой ситуации, под моим комментарием другие люди с различными заболеваниями начали откликаться на эту ситуацию и говорить о том, что они так же не получают препараты. В итоге глава Департамента здравоохранения отвечает под моим комментарием касательно другой темы, про врачей. Я говорю: как так, вы видите мой комментарий и не отвечаете на него. Утром я просыпаюсь – этого комментария нет, он просто удалён».

Фадеевы обращались с жалобами в Департамент здравоохранения Севастополя, Росздравнадзор и Прокуратуру Севастополя. Юридической процедуры возврата денег, потраченных на покупку льготных лекарств за свой счёт, нет – супруги намерены отстаивать свои права в суде.

Вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин посоветовал гражданам, столкнувшимся с подобной ситуацией, обращаться к лечащему врачу для изменения схемы лечения и подбора лекарств, аналогичных дефицитным.

АЛЕКСАНДР КУЛАГИН, заместитель губернатора Севастополя: «Если человек, получивший льготный рецепт, обращается в аптеку, и в аптеке говорят, что в настоящий момент такой лекарственный препарат отсутствует, нужно обратиться к своему лечащему врачу, поскольку он назначает схему лечения и наверняка может принять решение о замене лекарственных препаратов, поскольку лекарственные препараты торгового наименования имеют синонимические замены».

Александр Кулагин добавил: приобретение льготных препаратов ведётся за счёт ограниченного регионального бюджета. Перебои с поставками медикаментов в Севастополе могут прекратиться после создания Единого федерального реестра льготников в 2021 году, когда значительную часть трат на поставки лекарств для пациентов с редкими заболеваниями (речь может идти о суммах в несколько миллионов рублей за один препарат) возьмёт на себя федеральный бюджет.

Екатерина Коломиец, Александр Устич, «Севинформбюро»