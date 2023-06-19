Из свежих овощей. Рецепт совсем другого греческого салата

Все знают популярный рецепт греческого салата с фетой, но это не он.
Про греческий салат, который подают в ресторанах по всему миру, знаю все. В нем много свежих овощей, ароматного оливкового масла и сыра феты. Но в Греции, конечно, готовят не только его.
Известный украинский кулинарный блогер Эдуард Насыров предлагает приготовить Politiki salata – греческий салат с капустой и морковью. Этот салат подойдет, как дополнение к мясу, так и тем, кто соблюдает веганскую диету.
Politiki salata
Ингредиенты:
- половина кочана капусты;
- две моркови;
- два сладких перца;
- 1 стебель сельдерея;
- 2 зубчика чеснока;
- 6 ст. л. оливкового масла;
- 4 ст. л. красного винного уксуса;
- соль и перец.
Капусту нашинкуйте, или нарежьте тонкой соломкой. Морковку натрите на крупной терке, или терке для морковки по-корейски.
Перец порежьте кубиками, или соломкой. Лучше взять красный, или желтый сладкий перец. Так салат выйдет вкуснее и будет выглядеть наряднее. сельдерей порежьте кубиками, чеснок мелко нарежьте, или пропустите через пресс.
Смешайте все ингредиенты в большой миске, добавьте уксус и растительное масло, соль и перец, перемешайте и отправьте в холодильник на час.
Подавайте греческий салат с теплым хлебом.
К такому салату отлично подойдет сочная запеченная курица. И как ее приготовить, Фокус рассказывал ранее.