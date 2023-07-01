Рецепты Из трендов Тик ток к мировой популярности: как кофейный напиток дальгона покорил мир По Admin - 1 июля, 2023 0 45 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Если у вас под рукой есть растворимый кофе, сахар и вода – напиток выйдет за считанные минуты. Он отлично подойдет как к завтраку, так и посреди жаркого дня. Кофе дальгона – это кофейный напиток, который стал популярным сначала в соцсети Тик ток, а сейчас его подают в каждой кофейне Америки. Читайте также Готовят по всему миру: как куриное мясо стало основой многих блюд в разных кухнях. Основание напитка растворимый кофе. Также с помощью ручного электрического венчика приготовить кофе дальгона будет в разы удобнее и практичнее. Рецепт кофе дальгона Время: 2 минуты Порции: 2 Ингредиенты: – 4 пакетика растворимого кофе (2 столовых ложки); – 2 столовые ложки сахара; – 2 столовые ложки кипятка; – лед; – молоко; – молотая корица. Приготовление: В средней миске смешайте сахар, кофе и воду. Используя ручной миксер или венчик, энергично взбивайте, пока смесь не станет шелковистой и блестящей. Затем продолжайте взбивать, пока она не загустеет и не станет стабильной. Наполните стакан большей частью льдом и молоком, затем нанесите и перемешайте взбитую кофейную смесь сверху. По желанию перемешайте, прежде чем пить. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить домашнее мороженое крем-брюле по нашему рецепту. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Древнее блюдо, о котором все забыли: как приготовить гуцульскую росовницуОригинальное сочетание с нетипичной заправкой: салат из зеленых помидоровВы больше не захотите хлеба: как приготовить вкусную замену к завтракуНе упустите такое вкуснятина – торт из кабачков по маминому рецептуКак начинают день настоящие гурманы: 3 самые вкусные тосты на завтрак