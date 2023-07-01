Из трендов Тик ток к мировой популярности: как кофейный напиток дальгона покорил мир

Если у вас под рукой есть растворимый кофе, сахар и вода – напиток выйдет за считанные минуты. Он отлично подойдет как к завтраку, так и посреди жаркого дня.

Кофе дальгона – это кофейный напиток, который стал популярным сначала в соцсети Тик ток, а сейчас его подают в каждой кофейне Америки.

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Основание напитка растворимый кофе. Также с помощью ручного электрического венчика приготовить кофе дальгона будет в разы удобнее и практичнее.

Рецепт кофе дальгона

Время: 2 минуты

2 минуты Порции: 2

Ингредиенты:

– 4 пакетика растворимого кофе (2 столовых ложки);

– 2 столовые ложки сахара;

– 2 столовые ложки кипятка;

– лед;

– молоко;

– молотая корица.

Приготовление:

В средней миске смешайте сахар, кофе и воду.

Используя ручной миксер или венчик, энергично взбивайте, пока смесь не станет шелковистой и блестящей.

Затем продолжайте взбивать, пока она не загустеет и не станет стабильной.

Наполните стакан большей частью льдом и молоком, затем нанесите и перемешайте взбитую кофейную смесь сверху. По желанию перемешайте, прежде чем пить.

Приятного аппетита!

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