Из-за болезни в школу после каникул не вышли около 2000 детей в Севастополе

Около 2000 детей не вышли в школу из-за болезни после трехнедельных каникул, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на директора городского департамента образования Елену Богомолову.

В Севастополе за сутки коронавирус выявлен у 352 человек Она уточнила, что в первый день после каникул в школах города по причине болезни отсутствовали 1 878 учеников, что составляет 3,7% от общего числа обучающихся.

«По причине заболевания коронавирусом – 66 человек, по причине заболевания ОРВИ – 1475 человек, по причине других заболеваний – 337 человек», – уточнила она.