Из-за поражения в дерби ФК «Севастополь» впервые в сезоне уступил лидерство в чемпионате

Фото: fcsevastopol.ru

Из-за поражения в дерби «Севастополь» впервые с начала сезона уступил лидерство в чемпионате. Заняв первую строчку с самого старта турнира, «моряки» продолжали возглавлять пелотон на протяжении 13 туров. В заключительном матче осенней части сезона наша команда на своём поле принимала симферопольскую «ТСК-Таврию», которая отставала всего на 1 очко. В крымском дерби соперникам предстояло выяснить, кто же уйдёт на зимнюю паузу лидером.

Груз ответственности предопределил ход игры: команды действовали осторожно, боясь ошибиться. Свою лепту внесла и небесная канцелярия: дождь, стартовавший одновременно с игрой, сделал и без того неидеальное поле главной городской арены скользким. Оттого обращаться с мячом футболистам было непросто. В таких встречах зачастую всё решает чья-то оплошность. В этот раз её допустили севастопольцы. На исходе получаса матча вратарь «моряков» Сергей Науменко неуверенно сыграл на выходе и врезался в атакующего игрока гостей. Итог – пенальти. Капитан севастопольцев угадал направление удара, но спасти команду не смог.

После этого голкипер хозяев несколько раз выручил партнёров. А уже в начале второго тайма судья вновь указал на 11-метровую отметку. В этом столкновении Сергей Науменко получил травму и вместо него в ворота встал Евгений Замерец. «ТСК-Таврия» также заменила бьющего. И из этой дуэли победителем уже вышел молодой голкипер «моряков». Эпизод придал импульс севастопольцам, они попытались свести матч хотя бы к ничьей, которая оставляла бы нашу команду на первом месте. Увы, ни вышедшие на замену игроки, ни 8 добавленных к основному времени минут не помогли подопечным Олега Лещинского уйти от поражения. 0:1 – проиграв в дерби, «Севастополь» перед самым уходом на каникулы пропускает своего принципиального соперника вперёд в турнирной таблице.

ОЛЕГ ЛЕЩИНСКИЙ, главный тренер ФК «Севастополь»: «Конечно, обидно. Мы знали, что будет такая игра. Что получилось – то получилось. Результат негативный. Во втором тайме переиграли команду, но не смогли забить. А в первом допустили ошибку, после которой пропустили. Поэтому, всё логично».

Отдельно Олег Лещинский выразил недоумение, почему активная часть севастопольских фанатов (они обычно занимают трибуну за воротами слева по телекартинке) не пришла на стадион поддержать команду, в то время как симферопольские болельщики приехали из столицы Крыма, и в важнейшем поединке, где решалась судьба 1-й строчки, яро переживали за своих любимцев.

ОЛЕГ ЛЕЩИНСКИЙ, главный тренер ФК «Севастополь»: «Вы знаете, болельщикам, которые пришли – огромное спасибо. Хотелось бы видеть фанатов, тех, кто называет себя фанатами. Что-то в последних играх их не видно на стадионе. Претензий они много предъявляют нам, а, к большому сожалению, как поддержать команду – их нет. Сегодня нужна была их поддержка, но их не было. Мы слышали фанатов Симферополя, а фанатов Севастополя мы к сожалению не слышали».

Впереди зимняя пауза, на которую лидером уходит «ТСК-Таврия». «Севастополь» расположился на второй строчке в двух баллах позади. Отрыв от преследователей позволяет предположить, что именно между этими командами весной и разыграется основная борьба за чемпионский титул.