Из-за сильного ливня центр Симферополя «встал» в пробках

В Симферополе сильный дождь ожидается и в пятницу, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на руководителя Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«Сегодня в Симферополе сильный дождь, град, шквалистое усиление ветра. В столице дождь будет идти до 18 часов, смещается на северо-восток. Но это не конец: фронтальный раздел будет в нашей зоне сегодня и завтра. Конвективные явления буду образовываться завтра днем в результате раздела. Но это не значит, что круглые сутки будет идти дождь, он будет идти временами», — уточнила она.

Из-за непогоды в городе образовались восьмибальные пробки. Центр города и прилегающие к нему улицы буквально «стоят».