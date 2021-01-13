Из-за тумана летевшие в Крым самолеты сели в Краснодарском крае

Четыре самолета, которые летели в Крым в среду, сели на запасных аэродромах в Краснодарском крае из-за сильного тумана, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на пресс-службу аэропорта «Симферополь».

На Крым надвигаются сильные дожди и шквал В среду аэропорт «Симферополь» успел принять четыре рейса. Прибытие и отправление еще 10 самолетов задерживается из-за тумана.

«Экипажи четырех воздушных судов приняли решения приземлиться на запасных аэродромах в Краснодаре, Сочи и Анапе», — отметили в пресс-службе.