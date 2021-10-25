Из-за учений движение авто по Крымскому мосту могут ненадолго ограничить

Движение авто по Крымскому мосту могут ограничить 9 ноября из-за противопожарных учений, передает пресс-служба ФКУ «Упрдор «Тамань».

Мужчина «проехал» на крыше поезда, который следовал по Крымскому мосту «Министерство транспорта Российской Федерации и Росавтодор информируют участников дорожного движения о проведении на Крымском мосту тренировки по противопожарной безопасности в период с 0.00 9 ноября по 23.59 11 ноября 2021 года. Возможно кратковременное ограничение движения по автодорожной составляющей сооружения», – уточняется в сообщении.

Напомним, что такие учения проводятся на Крымском мосту несколько раз в год.