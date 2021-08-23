Избавить Севастополь от пробок невозможно без Генплана города – Дептранс

Развитие улично-дорожной сети Севастополя невозможно без утверждённого Генерального плана. При отсутствии понимания перспективного развития города нельзя будет сформировать транспортный каркас и избавить от пробок основные магистрали. Такое мнение выразил директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «В Генеральном плане предусматривается зональная застройка: где у нас находятся жилые массивы, где находится промышленность – и определяются основные пути внутренней миграции населения Севастополя. Самого населения и в том числе туристического. Когда город поймёт, как он развивается, соответственно, мы поймём, как правильно построить маршрутную сеть».

По словам Павла Иено, разработанный Генеральный план позволит понять, как будет застраиваться город, где понадобится построить транспортные развязки или расширить проезжую часть. Тогда станет понятен алгоритм развития дорожной сети Севастополя. Сейчас основная задача Департамента транспорта – убрать дублирование городских маршрутов.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «У нас есть документ, в котором проанализировано всё, что у нас есть на сегодняшний день. И нам разработчики дали так называемые рекомендации по каждому конкретному маршруту: где нам надо убрать, где добавить, где пересмотреть, где убрать задублированность. Сейчас у нас маршрутная сеть – это 110 городских маршрутов. В этом документе предполагается сократить до 86. Это только рекомендации».

Глава Дептранса объяснил основной принцип, по которому в Севастополе будут избавляться от дублирования маршрутов. Быстрые и манёвренные «топики» со временем уступят место в центре города автобусам побольше.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «Автобусы, которые идут в город, однозначно должны быть большой и средней вместимости. Это позволит разгрузить улично-дорожную сеть. Троллейбус перевозит порядка 100 человек, маленький топик – 18. Размер троллейбуса – два топика. 36 против 100 – вот пропускная способность единицы общественного транспорта. Поэтому в любом случае должно определиться некое центральное кольцо – центральные магистральные маршруты, на которых должны ходить автобусы и троллейбусы большой вместимости».