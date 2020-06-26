Избирком обнародовал данные по явке в Крыму за первый день голосования

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Симферополь, 26 июня. Крыминформ. Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Крыму по итогам первого дня составила 13,57%. Об этом Крыминформу сообщил председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев.

«Проголосовали 201 768 избирателей, в том числе в помещениях (для голосования) 99 598, что составляет 13,57% от числа избирателей», – сообщил Малышев.

Голосование по поправкам в Конституцию России проходит по всей стране с 25 июня по 1 июля. В Крыму избирательные участки с сегодняшнего дня и до конца голосования работают с 8.00 до 20.00.

В целом по стране проголосовали 10 млн человек – 9,2% избирателей.

Всего в Крыму зарегистрировано 1 487 268 избирателей, сформировано 27 территориальных и 1 165 участковых избирательных комиссий, из них 37 работают в местах временного пребывания избирателей.