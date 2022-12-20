Когда дело доходит до продвижения своих продуктов и услуг, компании могут использовать ряд возможностей. Реклама может принимать форму телевизионных или радиопередач, размещения рекламных щитов в местах с высокой посещаемостью или использования Интернета. Компании также могут использовать печатную рекламу, которая имеет ряд преимуществ по сравнению с другими формами СМИ. Изготовление рекламных вывесок в Симферополе рекомендуем заказать на сайте компании Универсал-ЮГ, universal-yug.ru.

Неограниченное воздействие

Печатные СМИ, такие как газеты и журналы, допускают неограниченное освещение. В отличие от телевидения или радио, где запланировано рекламное время, потенциальные клиенты могут увидеть печатную рекламу практически в любое время. Оставленную на журнальном столике газету или журнал можно просматривать повторно и по усмотрению читателя. Читатель также имеет возможность изучить рекламу на досуге и не ограничен 30 или 60 секундами.

Ненавязчиво

Печатная реклама менее навязчива, чем другие формы СМИ. Реклама на радио и телевидении часто прерывает программы, что иногда может раздражать. В печатных СМИ потенциальный клиент имеет больший контроль над тем, когда она просматривает рекламу, что устраняет перерывы.

Целевой маркетинг

Определенные формы печатных СМИ допускают высокий уровень целевого маркетинга. Журналы, например, имеют тенденцию быть узкоспециализированными, поэтому реклама может быть разработана для определенной аудитории. Например, компании, производящие высококлассную одежду для мужчин, могут таргетировать свою рекламу на публикации, ориентированные на профессиональных мужчин. Производитель рыболовных снастей может разместить рекламу в охотничьих и рыболовных изданиях.

Лояльные читатели

Печатные СМИ, как правило, имеют давних и лояльных читателей. Люди могут читать газеты своего родного города ежедневно, а также могут подписываться на определенные журналы в течение длительных периодов времени. Эта частая читательская аудитория помогает укрепить послание рекламодателя или даже развить текущую кампанию, которая может охватывать несколько вопросов. Реклама в изданиях, которые существуют уже много лет, также может повысить доверие к рекламодателю.

Гибкость позиции

Рекламодатели обычно могут выбирать, где разместить свою рекламу в публикации. Если позволяет бюджет, рекламодатель может выбрать место, обеспечивающее максимальную видимость, например заднюю обложку журнала или верхнюю часть страницы в газете. Газеты также предлагают гибкость выбора желаемого размера объявления, например, целую страницу или четверть страницы.