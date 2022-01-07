Изготовление входных групп

Маркизы

Маркизы по типу складывания: рулонные, маркизолетты, корзиночные. Выносные складывают до следующего сезона. Некоторые модели оснащают механизмом, срабатывающим автоматически от сигнала датчика. В экстренных ситуациях, при возможном опрокидывании ветром или нагрузкой выпавшего снега, по сигналу датчика система складывается, не повреждая тент или алюминиевый каркас. Маркизы с большой площадью применяют как элемент наружной рекламы.

Козырьки

Козырек выполняет несколько важных функций во входной группе: предохраняет от непогоды, несет информационную нагрузку. Козырьки устанавливают над окнами, входом в сооружение.

Козырек закрепляют на прочном металлическом каркасе. Дополнительно для увеличения надежности применяют декорированные колонны, столбы, стойки, растяжки.

Козырьки по форме конструкции: арочные, куполообразные, многоскатные и односкатные, с наклонной и прямой крышей.

На козырьке можно размешать рекламу. В оформлении используют декоративную неоновую подсветку со спецэффектами, галогенные лампы. Эффектно выглядит технология объемных букв с подсветкой, которая освещает вход в здание и привлекает внимание посетителей.

Возведение входной группы для объектов, находящихся выше цокольного этажа заканчивается обустройством лестницы. Конструкция должна быть безопасной для передвижения в любую погоду, оснащена перилами, при числе ступенек более 4-х, и пандусом для детских колясок, людей с ограниченными возможностями.

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