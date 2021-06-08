Изменена схема движения на выезде из Симферополя из-за обвала дороги

На выезде из Симферополя в сторону Евпатории изменят схему движения автомобильного транспорта из-за образовавшейся на дроге ямы, передает Крыминформ, ссылаясь на министра транспорта РК Евгения Исакова.

Аксенов: надо скорректировать проект затопленного ранее участка «Тавриды» «Обсуждаем план действий. Будем переключать движение, разбирать, смотреть, что там внизу – провал достаточно большой. Скорее всего, придется то ли две, то ли все три полосы закрывать», — уточнил он.

Причина обвала неизвестна. Этим вопросом занимаются специалисты.