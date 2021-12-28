Изношенный водовод на Северной стороне Севастополя капитально отремонтируют

Фото: Геннадий Сидоров

Три года жители Северной стороны Севастополя сталкиваются с проблемами водоснабжения. Водовод, который соединяет улицы Приморскую, Каманина, Радиогорку и обеспечивает водой большую часть района, изношен. Аварии происходят уже ежегодно, сообщает новостной портал ForPost.

Общественник Геннадий Сидоров говорит, что регулярные перебои начались три года назад. Самая серьёзная авария случилась в ходе замены части трубы. Кстати, сам водовод построили ещё в 1978 году.

После этого, в феврале 2019 года состоялось выездное совещание с участием представителей «Водоканала», чиновников, общественников и депутатов. В ходе обсуждения проблемы решили в 2020 году выполнить «чулочный» ремонт магистрали.

Ещё тогда собравшиеся отметили сложность, связанную с расположением трубы: она проходит прямо под дорогой и периодические аварии приводили к тому, что проезжую часть размывало. Важно было согласовать ремонт водовода и самой дороги. И это удалось сделать – сотрудники двух профильных департаментов пошли на взаимные уступки.

Казалось, что вопрос решился. Но аварии с разной периодичностью всё равно случались. Спустя несколько месяцев очередной прорыв трубы на пересечении улиц Каманина и Челюскинцев «порадовал» жителей Инженерной балки. Из-за забитых ливнёвок вода размыла основание недавно отремонтированного тротуара и часть газона.

Ещё одна авария случилась в августе этого года на улице Каманина. Сотрудники «Водоканала» в очередной раз оперативно починили трубу.

Но не прошло и полгода, как половина района Северной стороны остались без воды. Из-за аварии на той же самой магистрали.

Теперь есть шанс, что проблему решат более основательно – в Департаменте городского хозяйства рассказали, что капитальный ремонт водовода намечен на 2022 год. Подрядчика собираются определить на конкурсной основе в первом квартале, после чего с победителям заключат договор.