Рецепты Изобретена идеальная формула: универсальный маринад для огурцов и помидоров на зиму По Admin - 23 июля, 2023 0 60 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Подготовка к лету уже продолжается, а значит, пора мариновать огурцы и помидоры. Помочь в этом сможет особая формула, получившая название «3 – 6 – 9». ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Рецепт этого маринада можно использовать как для помидоров, так и для огурцов. А простая формула «3 – 6 – 9» подскажет вам сколько ложек соли, сахара и уксуса нужно добавлять. Читайте также «Легко!» на кухне, вкусно на столе: готовим быстрые блюда с любимыми наггетсами Попытайтесь заготовить помидоры по этому рецепту – и вы точно захотите повторить его снова. Рецепт маринованных помидоров Время: 30 минут Порций: 3-литровая банка Ингредиенты: – 1,5 килограмма помидоров; – 1 веточка петрушки; – 2 зубчика чеснока; – половина сладкого перца; – 1 лист хрена; для маринада: – 1,5 литра воды; – 3 столовые ложки соли; – 6 столовых ложек сахара; – 9 столовых ложек уксуса; – черный перец – 5 горошинок; – душистый перец – 3 горошины; – гвоздика – 3; – лавровый лист – 2. Приготовление: Тщательно моем помидоры, петрушку и укроп. Чеснок и перец нарезаем слайсами. Стерилизуем банку. На дно выкладываем петрушку, укроп и чеснок. Томаты плотно накладываем в банку. Протыкаем их вилкой, чтобы не полопались от кипятка. Сверху накрываем листом хрена. Кипятим воду, заливаем ею помидоры. Закрываем крышками, укутываем одеялом и держим 20 минут. Воду сливаем обратно в кастрюлю и готовим маринад. Добавляем все ингредиенты и кипятим воду 5 минут. Кипящий маринад заливаем в банку и сразу закатываем. Переворачиваем банку и укрываем одеялом, чтобы остывание было медленным. Сохраняем в удобном месте до потребления. Вам также следует попробовать этот рецепт маринованные огурцы. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Принимаем гостей правильно: три рецепта салатов на Ивана КупалаВ парк или на пикник: готовим домашнюю шаурму из доступных ингредиентовКак приготовить сырники с ягодами: что сделает вкус нежным, а текстуру шелковистойСтанет в несколько раз вкуснее: рецепт шашлыка на маринаде с уксусомДесерт с нектаринами в бокале – смотрится роскошно, съедается быстро