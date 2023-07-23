Изобретена идеальная формула: универсальный маринад для огурцов и помидоров на зиму

Подготовка к лету уже продолжается, а значит, пора мариновать огурцы и помидоры. Помочь в этом сможет особая формула, получившая название «3 – 6 – 9».

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Рецепт этого маринада можно использовать как для помидоров, так и для огурцов. А простая формула «3 – 6 – 9» подскажет вам сколько ложек соли, сахара и уксуса нужно добавлять.

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Попытайтесь заготовить помидоры по этому рецепту – и вы точно захотите повторить его снова.

Рецепт маринованных помидоров

Время: 30 минут

Порций: 3-литровая банка

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма помидоров;

– 1 веточка петрушки;

– 2 зубчика чеснока;

– половина сладкого перца;

– 1 лист хрена;

для маринада:

– 1,5 литра воды;

– 3 столовые ложки соли;

– 6 столовых ложек сахара;

– 9 столовых ложек уксуса;

– черный перец – 5 горошинок;

– душистый перец – 3 горошины;

– гвоздика – 3;

– лавровый лист – 2.

Приготовление:

Тщательно моем помидоры, петрушку и укроп.

Чеснок и перец нарезаем слайсами.

Стерилизуем банку.

На дно выкладываем петрушку, укроп и чеснок.

Томаты плотно накладываем в банку. Протыкаем их вилкой, чтобы не полопались от кипятка.

Сверху накрываем листом хрена.

Кипятим воду, заливаем ею помидоры. Закрываем крышками, укутываем одеялом и держим 20 минут.

Воду сливаем обратно в кастрюлю и готовим маринад. Добавляем все ингредиенты и кипятим воду 5 минут.

Кипящий маринад заливаем в банку и сразу закатываем.

Переворачиваем банку и укрываем одеялом, чтобы остывание было медленным.

Сохраняем в удобном месте до потребления.

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