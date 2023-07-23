Изобретена идеальная формула: универсальный маринад для огурцов и помидоров на зиму

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Подготовка к лету уже продолжается, а значит, пора мариновать огурцы и помидоры. Помочь в этом сможет особая формула, получившая название «3 – 6 – 9».

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Рецепт этого маринада можно использовать как для помидоров, так и для огурцов. А простая формула «3 – 6 – 9» подскажет вам сколько ложек соли, сахара и уксуса нужно добавлять.

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Попытайтесь заготовить помидоры по этому рецепту – и вы точно захотите повторить его снова.

Рецепт маринованных помидоров

Время: 30 минут

Порций: 3-литровая банка

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма помидоров;
– 1 веточка петрушки;
– 2 зубчика чеснока;
– половина сладкого перца;
– 1 лист хрена;

для маринада:

– 1,5 литра воды;
– 3 столовые ложки соли;
– 6 столовых ложек сахара;
– 9 столовых ложек уксуса;
– черный перец – 5 горошинок;
– душистый перец – 3 горошины;
– гвоздика – 3;
– лавровый лист – 2.

Приготовление:

  • Тщательно моем помидоры, петрушку и укроп.
  • Чеснок и перец нарезаем слайсами.
  • Стерилизуем банку.
  • На дно выкладываем петрушку, укроп и чеснок.
  • Томаты плотно накладываем в банку. Протыкаем их вилкой, чтобы не полопались от кипятка.
  • Сверху накрываем листом хрена.
  • Кипятим воду, заливаем ею помидоры. Закрываем крышками, укутываем одеялом и держим 20 минут.
  • Воду сливаем обратно в кастрюлю и готовим маринад. Добавляем все ингредиенты и кипятим воду 5 минут.
  • Кипящий маринад заливаем в банку и сразу закатываем.
  • Переворачиваем банку и укрываем одеялом, чтобы остывание было медленным.
  • Сохраняем в удобном месте до потребления.

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