Изрисовавшие Таврическую лестницу вандалы заплатят штраф

Три вандала, которые изрисовали объект культурного наследия «Таврическая лестница», заплатят штрафы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Соответствующее наказание трём местным жителям 1994, 1996 и 1997 годов рождения назначил суд, согласившись с доводами прокуратуры Ленинского района.

Установлено, что злоумышленники ночью 24 февраля 2021 года с помощью аэрозольных баллончиков исписали перила с балюстрадами и подпорные стенки объекта культурного наследия регионального значения в самом центре города.

«Своими действиями они существенно изменили внешний вид объекта, обезобразив, осквернив и повредив его, и причинили ГБУ «Парки и скверы» ущерб в размере более 67 тыс. рублей», – уточнили в прокуратуре.

Во время судебного заседания мужчины полностью признали свою вину, раскаялись, возместили причиненный ущерб. Их признали виновными по ч. 1 статьи 243 Уголовного кодекса РФ.

С учетом мнения государственного обвинителя, обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, суд назначил виновным наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей каждому.